華南金法說會／華南銀第2季重返股市 債券擇機加碼

華南金控（2880）28日召開第2季法說會，由金控總經理李耀卿主持，會中公布2025年上半年營運績效，自結稅後純益116.82億元，年增4.2%，每股稅後純益(EPS) 0.85元，華南金控與旗下核心子公司華南銀行獲利同步刷新歷年同期新高紀錄。其中華南銀行相較於第1季調降台股投資部位，在第2季重返股市加碼，迄今長短投資部位合計約300億元，預估今年股利約18至19億元，較去年小幅成長。

子公司華南銀行上半年利息淨收益與手續費淨收益皆呈雙位數成長，雖因兌換(含Swap)收益減少使淨收益微幅縮減，惟在單筆大額呆帳收回的強力挹注下，自結稅後純益年成長9.6%至112.54億元，為歷年同期新高，第2季稅後純益60.45億元亦為歷史單季最佳成績。

外界關注匯率對獲利及淨值的影響，華南銀行主管分析，美元兌台幣每變動1元，對華南銀行淨值影響16億元，對淨利影響1.2億元，對OCI部位影響14.8億。華南銀行也分析，若聯準會降息1碼，估未來12個月，存放利差可增加3個BP，利差（NIM）可增1個BP，全年淨收益約可增加14.8億元，全年淨利差維持年增10點的目標。至於華南銀行SWAP收益，去年有105億元收益，今年上半年為43億元，下半年將略減，預估今年收益只有去年7成多，最主要是美元對台幣利差縮小。

在銀行股債操作上，華南銀行主管指出，第2季股票部位已有加碼，長短投資部位合計約300億元，預估今年股利約18至19億元，較去年小幅成長。而現有台債與美債部位存續年間都低於3年，將視利率高點擇機加碼。

在房貸業務上，華南銀行主管指出，華南銀過往承做房貸與土建融，態度比較積極，因此不動產放款集中度較高，但受主管機關要求已經調降，相較之前的量確實差滿多，目前新增房貸額度主要來自還款釋出的空間，對首購族及新青安專案仍有排隊撥款情況，不論是土建融的分戶房貸，或其他個人的房貸，都會配適合的時間點作撥放，排隊時間大約2至3個月。

華南金指出，下半年將戮力達成已擬定的3年獲利提升計畫，另規劃中的5年策略藍圖，目標更具成長性與挑戰性，將持續專注提升資本使用效率與獲利排名，以創造更好的股東權益報酬來回饋股東。