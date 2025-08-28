遠東新法說會／桃園觀音土地擬下月標售 遠揚之森2開賣每坪上看百萬元

遠東新（1402）28日召開法說會，因紡織本業持續承壓於關稅與匯率波動，市場焦點轉向其資產活化進度。其中，位於桃園觀音工業區的兩筆土地（合計25,245坪），預計9月30日公開標售，依當地每坪行情24萬元估算，總價值逾60億元。若交易順利完成，最快可於第4季認列收益，將有助提升今年獲利表現。

遠東新統計旗下土地資產，土地面積含投資型不動產和自用約24.2萬坪，截至上半年，投資型不動產帳面價值高達1,306億元。遠東新表示，下半年的資產處分計畫主要是在桃園觀音工業土地，其中一塊土地面積10,884坪、建物10,185坪，為丁種建築用地。另一塊土地面積為14,361坪、建物3,787坪，土地使用分區為乙種工業區，皆為臨路條件佳、精華方正土地，在北部工業區中有其稀少性。

市場粗估，以目前當地工業用地實價登錄最新行情約每坪24萬元，換算土地價值分別為26.12億元、34.47億元，合計市價超過60億元。由於這兩筆土地為遠東新早年取得，帳面成本相對低廉，一旦順利標售，處分利益可觀，對公司財報將形成實質挹注。

另外，遠東新在台北遠東通訊園區的資產開發計畫持續推進。住宅案「遠揚之森2」規劃於今年928檔期正式推出，目前已著手樣品屋建置，預計開價每坪將站上百萬元，平均單價可望優於一期水準。由於一期僅規劃單棟大樓、總銷約62億元，二期則擴大為雙棟規模，整體總銷金額可望超越一期表現。

遠東新表示，遠東通訊園區地塊完整產權單純，已規劃住宅專區（出售用）、商辦專區（出租用），並結合附近的醫學中心、學校及百貨與量販店，預計打造一個工作及生活機能完備的綠色智慧園區。