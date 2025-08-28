快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

遠東新法說會／桃園觀音土地擬下月標售 遠揚之森2開賣每坪上看百萬元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠東新（1402）28日召開法說會，因紡織本業持續承壓於關稅與匯率波動，市場焦點轉向其資產活化進度。其中，位於桃園觀音工業區的兩筆土地（合計25,245坪），預計9月30日公開標售，依當地每坪行情24萬元估算，總價值逾60億元。若交易順利完成，最快可於第4季認列收益，將有助提升今年獲利表現。

遠東新統計旗下土地資產，土地面積含投資型不動產和自用約24.2萬坪，截至上半年，投資型不動產帳面價值高達1,306億元。遠東新表示，下半年的資產處分計畫主要是在桃園觀音工業土地，其中一塊土地面積10,884坪、建物10,185坪，為丁種建築用地。另一塊土地面積為14,361坪、建物3,787坪，土地使用分區為乙種工業區，皆為臨路條件佳、精華方正土地，在北部工業區中有其稀少性。

市場粗估，以目前當地工業用地實價登錄最新行情約每坪24萬元，換算土地價值分別為26.12億元、34.47億元，合計市價超過60億元。由於這兩筆土地為遠東新早年取得，帳面成本相對低廉，一旦順利標售，處分利益可觀，對公司財報將形成實質挹注。

另外，遠東新在台北遠東通訊園區的資產開發計畫持續推進。住宅案「遠揚之森2」規劃於今年928檔期正式推出，目前已著手樣品屋建置，預計開價每坪將站上百萬元，平均單價可望優於一期水準。由於一期僅規劃單棟大樓、總銷約62億元，二期則擴大為雙棟規模，整體總銷金額可望超越一期表現。

遠東新表示，遠東通訊園區地塊完整產權單純，已規劃住宅專區（出售用）、商辦專區（出租用），並結合附近的醫學中心、學校及百貨與量販店，預計打造一個工作及生活機能完備的綠色智慧園區。

遠東新

延伸閱讀

桃園周歲嬰全身多處新舊傷致死 新手爸媽否認虐子遭訴凌虐

遶境不只是信仰 桃園土地公文化館特展解密民俗產業鏈

台電桃園蓋超高壓變電所地方蒙在鼓裡？觀音民眾組自救會對抗

備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

相關新聞

富采代子公司亮點公告出清艾笛森持股 總金額逾1.6億元

富采（3714）28日代子公司亮點投資公告，已全數處分手中艾笛森光電（3591）普通股，交易數量6,516張388股，總...

漢翔、台船新董事長上任首日 股價雙雙鎖漲停慶賀

政策支持及「台北國際航太暨國防工業展」將登場，雙重利多加持軍工股表現，成為盤面上的亮點指標，28日漢翔（2634）及台船...

威致拓市 啟動大搶單

鋼筋大廠威致（2028）昨（27）日法說會，設備更新完成，電爐廠恢復生產，並啟動新階段搶單計畫，將提升國內鋼筋市場直接客...

中碳 不排除赴美設廠

中碳（1723）昨（27）日舉辦法說會，強調由於北美市場可能會對中國大陸石墨材料收取反傾銷稅，將創造商機空間，中碳兩年前...

華榮 2025獲利拚新高

華榮（1608）轉投資銅箔廠金居近日股價暴漲，推升華榮本季業外收益可期，加上本業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，全年...

中傑 上半年每股賺2.6元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（27）日公布第2季合併財報，儘管受美國對等關稅等不確定性影響，稅後純益2.07億元，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。