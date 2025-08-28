漢翔、台船新董事長上任首日 股價雙雙鎖漲停慶賀

政策支持及「台北國際航太暨國防工業展」將登場，雙重利多加持軍工股表現，成為盤面上的亮點指標，28日漢翔（2634）及台船（2208）更是雙雙鎖漲停，慶祝新董事長上任；漢翔衝上60元漲停，成交量爆出逾11萬張，台船也衝上漲停19.85元鎖死到收盤；另外，精剛（1584）、晟田（4541）、豐達科（3004）、公準（3178）、邑錡（7402）、銘旺科（2429）等也亮燈漲停。

漢翔董事長胡開宏任期在8月27日屆滿，28日解除職務生效，由總經理曹進平代理董事長職務；漢翔表示，胡開宏自2019年3月18日接任，去年屆滿65歲，曾向行政院提出屆齡辭任請求，惟行政院基於其專業長才，予以留任一年。

台船8月27日公告，經濟部改派法人代表，董事長黃正弘的法人代表身分，改為成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏；28日進一步公告董事長由陳政宏代理。

軍工股有兩大題材吸引資金搶進，一是政策利多的支持，新年度國防預算達9,495億元，占GDP約3.32%，較今年度增加1,768億元，年增22.9%；政府持續推動「國機國造」、「國艦國造」等，挹注相關供應鏈訂單能見度穩定。

另外，台北國際航太暨國防工業展將在9月18日到20日登場，今年展覽規模再創新高紀錄，共有14個國家、超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾25%，商機規模至少逾千億元；據了解，「台美合作」將是此次國防工業展的最大主題。

漢翔與台船新董事長就任首日股價同步大漲慶祝，同時也領軍多檔軍工股亮燈漲停，在台股大盤拉回休息的同時， 逆勢大漲成為盤面上的焦點。