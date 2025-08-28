新無人機標案 漢翔將大啖這三款機型商機、股價衝漲停

台股28日開低走低，終場大跌283點，盤面個股跌多漲少，軍工股在明(2026)年國防預算大增近五成的激勵下逆勢走強，其中尤以漢翔（2634）因國防部新的無人機標案題材發酵，激勵股價強鎖漲停最突出。

2026年國防預算大幅調高48%、來到9,495億元，占台灣GDP首次突破3%、達3.3%。其中值得注意的是，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算達528億元，可能於明年上半年決標，總量為48,750架。

法人評估新無人機標案潛在得標廠商中，漢翔即含括丙式、丁式、戊式三型，其中丙式潛在標案規模上看118.5億元、丁式203億元、戊式70億元，均為中大型、高單價機種，預期將嘉惠漢翔明、後年營運表現。