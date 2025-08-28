中傑 上半年每股賺2.6元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（27）日公布第2季合併財報，儘管受美國對等關稅等不確定性影響，稅後純益2.07億元，仍較首季增長12.1%，每股純益1.33元；累計上半年稅後純益3.91億元，年減58%，每股純益2.6元。

中傑累計前七月合併營收131.41億元、年減12.6%。中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，集團以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年加速成長，因此也持續穩步擴充產能，並樂觀看待中長期展望。

中傑第2季合併營收52.2億元、年減25.8%。主要受到美國對等關稅政策不確定性影響，使客戶下單趨於保守。第2季運動鞋營收年減32%，占第2季營收比重68%，休閒鞋營收年減13%，占營收比重31%，其他營收占2%。

第2季毛利率為11.7%，較上季減少1.3個百分點，較去年同期減少5個百分點；主要因為新產能投入的學習曲線影響，加上中國基本工資調漲，以及部分中國廠產能利用率未達預期，與固定支出的人力成本等因素所致。

第2季營業利益為1.45億元，營業利益率2.8%，在專注提升營運效率，以減緩營收規模降低影響的努力下，較第1季僅略減0.3個百分點。