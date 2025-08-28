聽新聞
0:00 / 0:00

中傑 上半年每股賺2.6元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（27）日公布第2季合併財報，儘管受美國對等關稅等不確定性影響，稅後純益2.07億元，仍較首季增長12.1%，每股純益1.33元；累計上半年稅後純益3.91億元，年減58%，每股純益2.6元。

中傑累計前七月合併營收131.41億元、年減12.6%。中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，集團以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年加速成長，因此也持續穩步擴充產能，並樂觀看待中長期展望。

中傑第2季合併營收52.2億元、年減25.8%。主要受到美國對等關稅政策不確定性影響，使客戶下單趨於保守。第2季運動鞋營收年減32%，占第2季營收比重68%，休閒鞋營收年減13%，占營收比重31%，其他營收占2%。

第2季毛利率為11.7%，較上季減少1.3個百分點，較去年同期減少5個百分點；主要因為新產能投入的學習曲線影響，加上中國基本工資調漲，以及部分中國廠產能利用率未達預期，與固定支出的人力成本等因素所致。

第2季營業利益為1.45億元，營業利益率2.8%，在專注提升營運效率，以減緩營收規模降低影響的努力下，較第1季僅略減0.3個百分點。

營收 美國

延伸閱讀

挪威鮭魚面臨美關稅挑戰 台灣及東南亞銷量成長

黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

最高50%…美對印度關稅今生效 印政府鼓勵業者出口中國大陸

相關新聞

威致拓市 啟動大搶單

鋼筋大廠威致（2028）昨（27）日法說會，設備更新完成，電爐廠恢復生產，並啟動新階段搶單計畫，將提升國內鋼筋市場直接客...

中碳 不排除赴美設廠

中碳（1723）昨（27）日舉辦法說會，強調由於北美市場可能會對中國大陸石墨材料收取反傾銷稅，將創造商機空間，中碳兩年前...

華榮 2025獲利拚新高

華榮（1608）轉投資銅箔廠金居近日股價暴漲，推升華榮本季業外收益可期，加上本業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，全年...

中傑 上半年每股賺2.6元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（27）日公布第2季合併財報，儘管受美國對等關稅等不確定性影響，稅後純益2.07億元，仍...

雷虎 7月每股賺0.16元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（26）日公告7月自結合併損益，單月稅後...

中華信評評台泥「穩定」：看好全球布局帶來財務韌性

中華信用評等公司最新報告指出，儘管台泥（1101）受高雄電池廠火災等意外影響，今年獲利預期將下修，但中華信評仍維持其長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。