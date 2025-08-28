華榮 2025獲利拚新高

華榮（1608）轉投資銅箔廠金居近日股價暴漲，推升華榮本季業外收益可期，加上本業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，全年營運看俏。

AI伺服器帶動PCB朝高速高頻銅箔材料升級，帶動金居近來股價大漲，昨（27）日一度攻上漲停價232元，終場漲3元、收214元。華榮第2季財報顯示，持有金居股票7,812張，帳面金額約4.53億元，換算每股約58.1元，持股比率3.09％，由於華榮採認方式為「FV變動」，第3季財報有望出現金融評價利益。

法人指出，華榮持有金居成本約每股58元，以昨日金居股價214元算，帳面金額增值逾12億元，而華榮股本約63.27億元，換算第3季潛在利益可貢獻每股純益約2元。

華榮上半年稅後純益3.88億元，年減23％，每股純益1.01元。若以首季財報推估，第2季稅後純益2.3億元，年增8%，每股純益0.64元。法人表示，在業外助攻下，華榮今年獲利可望來到新高。

華榮表示，目前在手訂單充足，除了配合台電強化電網韌性，接擭345KV特高壓輸電線纜訂單外，亦配合政府離岸風力發電計畫，取得台電161KV超高壓輸配線纜及器材工程。

華榮在國內強韌電網計畫下，訂單可望一直接到2033年，台電的強韌電網計畫將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而華榮345kV、161kV超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。另外，檢調查出金居出現內鬼洩密案。金居昨天提到，此次藉由內部監控機制，及早發現異常並迅速啟動法律行動，有效防堵不法。該公司將持續推動高階HVLP4銅箔技術發展，並結合營業秘密與專利雙重保護。

金居提到，此案產品為客戶認證通過且長期量產產品，各製程階段均蘊含獨特技術訣竅，非不肖廠商所能輕易仿襲。金居採取分層管理方式妥善保護營業秘密，並透過不同面向的專利申請策略，強化競爭力、阻絕外界仿襲。