中碳 不排除赴美設廠

中碳（1723）昨（27）日舉辦法說會，強調由於北美市場可能會對中國大陸石墨材料收取反傾銷稅，將創造商機空間，中碳兩年前已啟動北美專案，初步會先以「去中化」高階產品開發為目標，且不排除前往北美設廠。

另一方面，電力備援系統BBU的市場需求龐大，中碳已經與相關日、韓電池大廠進行材料驗證，充分掌握任何高附加價值的機會。

受到全球石油價格疲軟影響，中碳今年前7月營運受到較多利空因素打擊，其中因美元相關計價產品營收達80%以上，第2季在新台幣強力升值衝擊下，毛利率受到壓縮，並產生匯兌損失，致今年來獲利表現較去年同期出現較大衰退幅度，前七月自結稅前獲利為4.69億元、年減48%。

法人表示，美、中大搶戰略物資，繼稀土之後，美國也出手針對中國大陸的石墨大舉課微反頃銷稅率高達93.5%,，中鋼子公司中碳可望成為美、台、歐、日四方戰略物資聯盟的最大受惠者。

中碳是中鋼集團金雞母，由中鋼董事長黃建智直接兼任中碳董事長，其重要性可見一斑。其核心競爭力主要是利用煉焦製程產出的輕油、煤焦油等副產品，產製苯、甲苯等基礎化工原料及各種精密碳材料，其中「石墨碳微球」不僅是鋰電池負極材料的重要成分，可廣泛應用於電動巴士及儲能櫃等所需的儲能裝置。