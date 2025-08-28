威致拓市 啟動大搶單

鋼筋大廠威致（2028）昨（27）日法說會，設備更新完成，電爐廠恢復生產，並啟動新階段搶單計畫，將提升國內鋼筋市場直接客戶市占率，聚焦棒鋼及盤元等高附加價值鋼品銷售，預期第4季營運可望優於第3季。

法人指出，威致近年技術水準持續墊高，在海外取得多國鋼筋認證，成為國內鋼筋外銷出口的最大贏家。

威致前波特別規劃在7月夏日淡季進行設備更新，暫時停產約一個月，如今恢復煉鋼作業，國內鋼筋、直棒等電爐煉金鋼市場競爭趨於激烈。

面對國內鋼筋行情相對弱勢、利潤空間受壓，威致積極轉向國際市場，拚鋼筋出口外銷並多有斬獲，成功另闢藍海市場，產銷加分營運看旺。

根據統計，今年上半年台灣鋼筋出口量遠超過1萬公噸以上，較去年同期暴增，出口主力市場集中在澳洲，顯示台灣鋼筋在國際市場的競爭力正穩步上升，其中威致扮演重要角色。

威致表示，鋼筋外銷已成為公司核心競爭力，背後主要依靠三大優勢支撐。首先為技術領先，威致大量導入加釩鋼筋製程，較傳統水淬鋼筋具更高抗拉強度與延展性，並已成為高科技場域指定建材供應商，包括台積電等高規建廠專案均採用其產品。其次為品質認證，威致通過多項國際標準認證，使產品在出口時更具市場信賴度，也順利打入澳洲、馬來西亞、南韓、香港等地市場。第三則是產銷節奏調整靈活，配合外銷市場變化快速應變，確保出貨穩定與營收增長。