威致拓市 啟動大搶單

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鋼筋大廠威致（2028）昨（27）日法說會，設備更新完成，電爐廠恢復生產，並啟動新階段搶單計畫，將提升國內鋼筋市場直接客戶市占率，聚焦棒鋼及盤元等高附加價值鋼品銷售，預期第4季營運可望優於第3季。

法人指出，威致近年技術水準持續墊高，在海外取得多國鋼筋認證，成為國內鋼筋外銷出口的最大贏家。

威致前波特別規劃在7月夏日淡季進行設備更新，暫時停產約一個月，如今恢復煉鋼作業，國內鋼筋、直棒等電爐煉金鋼市場競爭趨於激烈。

面對國內鋼筋行情相對弱勢、利潤空間受壓，威致積極轉向國際市場，拚鋼筋出口外銷並多有斬獲，成功另闢藍海市場，產銷加分營運看旺。

根據統計，今年上半年台灣鋼筋出口量遠超過1萬公噸以上，較去年同期暴增，出口主力市場集中在澳洲，顯示台灣鋼筋在國際市場的競爭力正穩步上升，其中威致扮演重要角色。

威致表示，鋼筋外銷已成為公司核心競爭力，背後主要依靠三大優勢支撐。首先為技術領先，威致大量導入加釩鋼筋製程，較傳統水淬鋼筋具更高抗拉強度與延展性，並已成為高科技場域指定建材供應商，包括台積電等高規建廠專案均採用其產品。其次為品質認證，威致通過多項國際標準認證，使產品在出口時更具市場信賴度，也順利打入澳洲、馬來西亞、南韓、香港等地市場。第三則是產銷節奏調整靈活，配合外銷市場變化快速應變，確保出貨穩定與營收增長。

外銷 澳洲

延伸閱讀

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

澳洲員警搜查民宅遇襲釀兩死一傷 犯嫌在逃

影／嘉義朴子社區大淹水 議員追查農地非法傾倒廢棄物

豐興開平盤 終止連三漲

相關新聞

威致拓市 啟動大搶單

鋼筋大廠威致（2028）昨（27）日法說會，設備更新完成，電爐廠恢復生產，並啟動新階段搶單計畫，將提升國內鋼筋市場直接客...

中碳 不排除赴美設廠

中碳（1723）昨（27）日舉辦法說會，強調由於北美市場可能會對中國大陸石墨材料收取反傾銷稅，將創造商機空間，中碳兩年前...

華榮 2025獲利拚新高

華榮（1608）轉投資銅箔廠金居近日股價暴漲，推升華榮本季業外收益可期，加上本業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，全年...

中傑 上半年每股賺2.6元

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（27）日公布第2季合併財報，儘管受美國對等關稅等不確定性影響，稅後純益2.07億元，仍...

雷虎 7月每股賺0.16元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（26）日公告7月自結合併損益，單月稅後...

中華信評評台泥「穩定」：看好全球布局帶來財務韌性

中華信用評等公司最新報告指出，儘管台泥（1101）受高雄電池廠火災等意外影響，今年獲利預期將下修，但中華信評仍維持其長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。