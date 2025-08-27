揚秦法說會／「炸雞大獅」進軍美國 首家門市年底開幕

揚秦（2755）27日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下「炸雞大獅」採「區域加盟」模式宣布進軍美國，預計今年底開出首家門市，預計明年可達五家。

林麗玲表示，主力品牌「麥味登」上半年已展店63家，目標今年展店130家，全台總店數可望拚千家；「炸雞大獅」預計海內外展店30家；「涮金鍋」將加速展店進程，展店區域將從桃園延伸至新北市，新品牌「檳城煎蕊」首家門市將於九月開幕。

在海外布局方面，林麗玲指出，炸雞大獅在美國發展策略自今年起改採「區域加盟」模式，首家門市將落腳於維吉尼亞州，門市位於當地政府單位所形成的商圈，占地約90坪，預計今年底開幕，正式進軍美國市場，規劃今年將在該地展店三家，明年展店速度不會低於五家。東南亞發展則維持三個國家七個區域；分別為馬來西亞砂拉越區、柔佛區、吉隆坡。印尼大雅加達區、萬隆區、泗水區及新加坡單一城市，總店數達37家。

林麗玲指出，上半年受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，跨品牌APP發揮會員經濟綜效，帶動揚秦營運持續成長。目前集團APP會員人數已突百萬大關，會員數達108萬人，LINE會員數也已突破67萬人，消費者使用數位點餐服務的比例超過五成後，近期仍持續攀升，數位轉型的成效彰顯。

截至目前，「麥味登」全台總店數933家，「炸雞大獅」海內外店數134家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數五家。