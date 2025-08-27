快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

中碳法說會／表明布局北美石墨材料市場 積極拚業績

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中碳（1723）27日舉辦法說會，強調由於北美市場可能會對中國大陸石墨材料收取反傾銷稅，將創造商機空間，中碳已積極布局，2年前已經啟動北美專案，與美國當地廠商簽署合作意向書，初步會先以去中化高階產品開發為目標，如果後續美國對中國大陸課徵反傾銷稅定案，則預期會繼續以往北美設廠為目標前進。

另一方面，電力備援系統BBU的市場需求龐大，中碳已經與相關日、韓電池大廠進行材料驗證，充分掌握任何高附加價值的機會。

受到全球石油價格疲軟影響，中碳今年前7月營運受到較多利空因素打擊，其中因美元相關計價產品營收達80%以上，第2季在新台幣強力升值衝擊下，毛利率受到壓縮，並產生匯兌損失，致今年來獲利表現較去年同期出現較大衰退幅度，前7月自結稅前獲利為4.69億元、年減48%。

中碳 反傾銷稅

延伸閱讀

就市論勢／電源管理、BBU 可留意

長榮航揪伴 拓北美航網

長榮航空與西南航空合作 四大航點轉機飛美國逾30座城市

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

相關新聞

中華信評評台泥「穩定」：看好全球布局帶來財務韌性

中華信用評等公司最新報告指出，儘管台泥（1101）受高雄電池廠火災等意外影響，今年獲利預期將下修，但中華信評仍維持其長期...

南亞漲幅逾3.5%居冠 台塑集團股價蠢動

南亞（1303）27日繼續帶領台塑四寶股價向上攀升，南亞法說會釋出多項商品具漲價題材，股價表現強勢。

東元7月每股純益0.32元

東元（1504）昨（26）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。東元7月...

電線電纜族群 有戲

聯準會可能9月降息，支持銅價有撐，加上美國總統川普推動俄烏戰爭停火，市場迎重建商機，電線電纜族群包括華新（1605）、大...

有線電視 推AI解決方案

有線電視產業近期也吹起AI熱潮，除對內提升營運效率，更對外推出AI解決方案，台數科（6464）、大豐電、中嘉、凱擘等近年...

長榮航揪伴 拓北美航網

航空業擴大北美市場布局，長榮航（2618）昨（26）日宣布，與美國西南航空展開合作，旅客可透過長榮航空經洛杉磯、舊金山、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。