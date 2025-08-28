聽新聞
雷虎 7月每股賺0.16元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（26）日公告7月自結合併損益，單月稅後純益0.25億元、年增733%，每股純益0.16元。

雷虎科技第2季合併營收4.19億元、年增19%，稅後純益0.68億元、年增44%，每股稅後純益0.45元；而上半年合併營收7.54億元，稅後純益1.05億元、年增45.8%，每股稅後純益0.7元，不但賺贏去年全年的0.5元，且為近18年來同期獲利新高。

雷虎科技表示，100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨，帶動公司無人載具及新產品出貨，也為第2季及未來營運挹注新成長動能。雷虎科技昨天股價以161元、上漲14.5元漲停作收。

