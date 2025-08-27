中華信評評台泥「穩定」：看好全球布局帶來財務韌性

中華信用評等公司最新報告指出，儘管台泥（1101）受高雄電池廠火災等意外影響，今年獲利預期將下修，但中華信評仍維持其長期信用評等 「twA+/twA-1」，並給予 「穩定」 展望，流動性極強健。S&P Global也同時發布國際信用評等，維持台泥投資等級BBB-「穩定」展望。

中華信評報告特別點出，台泥的全球業務布局與豐厚資產，將為其營運提供緩衝。報告也點出台泥的長期優勢，分析隨著電廠水泥廠等相關廠區恢復正常運轉、台灣水泥市佔率回升，以及大陸水泥價格止跌回升，預計 2026 年 EBITDA （稅息折舊及攤銷前盈餘）有望回升至 360 億元到 390 億元，獲利能力可望逐步改善。

中華信評分析，台泥今年獲利不如預期，主要來自三大意外事件：首先是和平發電廠發電機組故障，其次是國內兩座水泥廠設備維護，最後是高雄電池工廠火災。受此影響，台泥 2025 年的 EBITDA預計將從 2024 年的新台幣 336 億元，降至 300 億元到 320 億元之間。

但報告特別肯定台泥強勁的財務韌性及流動性極強健。截至今年六月底，公司帳上持有現金與短期投資約新台幣 1,270 億元，且在主要都會區掌握大量可變現資產，必要時可提供額外資金來源。

中華信評估算，即使台泥的 EBITDA 大幅下滑 50%，其流動性來源對用途比仍可維持在2.9至3.1倍，顯示其資金調度能力穩健，足以應對突發狀況。

報告指出，台泥未來兩年的資本支出將集中於提升水泥廠能源效率及發展綠能與儲能事業，同時也將採取更輕資產策略經營電池業務。

中華信評預期，隨著台泥控制借款增速、提升現金流效率，其財務槓桿比率在短期內雖可能略為升高，但預計 2026 年將會改善。報告預估，借款對 EBITDA 比率可望由 2025 年的約 3.0 倍，下降至 2.5 至 2.7 倍區間。

總結而言，中華信評維持台泥「穩定」展望，認為其長期獲利能力與財務韌性，將隨著全球業務布局逐步提升。