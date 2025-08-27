南亞漲幅逾3.5%居冠 台塑集團股價蠢動

南亞（1303）27日繼續帶領台塑四寶股價向上攀升，南亞法說會釋出多項商品具漲價題材，股價表現強勢。

南亞股價今日早盤衝高逾3%，帶動台塑（1301）、台化（1326）及台塑化（6505）等股價，不過，台塑及台塑化後續走勢相對疲軟，南亞則持續受買盤資金推升。

台新投顧指出，南亞8月及第3季營收可望月增、季增；第3季營益率優於第2季；業外獲利貢獻會較第2季改善許多。第4季電子材料能見度高，營收、獲利有望持續走升。

高階CCL材料短缺無法緩解，供不應求狀況將延續至2026年。南亞既有CCL產品線包括M4~M8產品，出貨量較大是M4，主要客戶是輝達（NVIDIA）用在RTX 50系列，M9認證中、M10持續開發。目前台灣CCL產能約200萬張/月，而中國大陸(昆山+惠州)產能約480萬張/月，台灣的高階差異化產品比重約30~35%、大陸則有50~55%。M9以台光電市占率最高，未來希望開發出M10後灣道超車同業，原料需要外購，但長期還是希望自製。

南亞銅箔產品目前年產能約11萬多噸，規劃在惠州進行擴廠（+2.34萬噸），預計2027年1月投產。台灣後續也有擴產規劃，以PCB應用為主。目前銅箔加工費僅漲價高階品，大宗規格的標準品還未調整，但兩岸合計的HVLP 1~2比重也有40~50%，近期剛完成HVLP 3產品並量產，持續朝HVLP 4等級開發。從生產標準箔的設備調整成生產HVLP等級的速度很快，但鋰電銅箔要改回PCB用的過程難度較大。

玻纖布目前開發出Low-Dk1、Dk2產品，進度優於公司預期，已具備量產能力。Low-Dk3、石英布處於研發階段，有機會年底完成並開始送樣認證。N公司確實有找南亞談代工，主要是Low-Dk1的產品，只要下單隨時可以量產。

環氧樹脂目前毛利率最高的電子材料產品，除電子材料用途外，也用於傳統塗料等。南亞持續發展與電子材料相關的高階環氧樹脂。