世界健身財報／上半年每股純益1.18元 董事會通過第2季配發0.9元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

全台最大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）26日公布第2季合併財報，表現較第1季強勁反彈，合併營收27.1億元，季增5.4%、年增10%，創同期新高，稅後淨利0.79億元、年增61.7%，每股稅後純益0.73元。

世界健身上半年合併營收52.81億元，稅後純益1.29億元，每股稅後純益1.18元。

因應第1、2季獲利表現，董事會決議第2季配發0.90739553元現金股利。除息交易日訂為9月9日，股利發放日為10月3日。世界健身表示，隨著上半年8家新會所開幕營運，看好將會驅動第3季與第4季的營業利益率。

世界健身董事長兼總經理柯約翰表示，公司營收表現明顯快速成長，從2024年的4.1%成長率，到今年上半年的10%成長率，再到本季度更高的成長率，公司在擴大營收的同時，也有效控制成本支出。

柯約翰指出，目前世界健身營運焦點著重採用新的系統和工具，提升客戶體驗，進而提高整體服務效率，他樂觀預期這波反彈才正要開始。

在新產品方面，柯約翰說，世界健身與The ABS Company合作，將獨家引進最新一代腿部和臀部器材設備，預計9月對外公布。這批器材會在全台指定會所推出，為會員及使用者提供最新、最先進的腿部和臀部訓練設備。

至於泰國市場最近布局進展，柯約翰表示，世界健身已簽署意向書，計畫今年底在泰國曼谷的中央商務區開設首家門市。

而首家分店占地近760坪，規劃為World Gym旗艦店等級，象徵以此據點啟動，無論是市場滲透率或品牌領導之姿，將泰國打造為「第二個台灣」。

