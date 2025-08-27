東元7月每股純益0.32元
東元（1504）昨（26）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。東元7月營收48.58億元，月減0.7%，年增3.7%；稅後純益6.72億元，年減29%，單月每股純益0.32元。
東元第2季合併營收156.04億元，年增7.4%；歸屬母公司業主淨利14.49億元，年減12%，單季每股純益0.69元。
針對機器人領域，東元總經理高飛鳶表示，機器人關鍵模組已小批量量產，初期應用於機器狗，並成功打入半導體封裝與TFT-LCD廠的空中無人搬運車系統。此外，公司也與鴻海策略結盟，聯手搶攻美國資料中心市場，並切入無人機等多元領域，可望為未來營運增添新動能。
在機電事業方面，東元積極布局高階產品，包括高效率馬達、太陽能與儲能系統。公司也持續推動節能減碳解決方案，並在電動車動力系統方面持續耕耘，為長期營運注入新動能。
展望未來，法人預期下半年營運表現看好，隨著北美市場回穩與資料中心商機發酵，全年獲利有望雙位數成長。
