快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

有線電視 推AI解決方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視產業近期也吹起AI熱潮，除對內提升營運效率，更對外推出AI解決方案，台數科（6464）、大豐電、中嘉、凱擘等近年積極導入AI應用，打造AI智能客服及AI居家方案。

台數科推出自研AI智能客服「哈妮」，以科技驅動服務創新，全面升級用戶互動體驗，涵蓋總部大廳虛擬接待櫃檯，更整合優化官網與LINE官方帳號客服，提供全年無休的智慧語音對話服務，讓使用者能隨時「說出問題、即時獲得協助」。

台數科表示，智能客服系統上線以來，累積使用人次突破6萬。透過持續優化知識庫內容與強化AI語意理解能力，系統能有效回應並解決多數客戶問題，使轉接至人工客服的比例由原先最高13%顯著下降至僅5%，未來持續強化語音應用場景，拓展至社區據點與行動服務中心，並積極開發方言辨識與情緒感知模組，提升AI的理解力與親和力。

大豐電指出，近年導入AI，應用在AI智能文字客服及AI客服質檢，整合LINE官方帳號、透過自然語言理解（NLU）技術，讓用戶快速處理如帳務查詢、故障排除、加值服務申辦，更費時一年開發導入AI客服質檢，分析客服錄音及文字對話，提供客製化的改進建議。

大豐電指出，積極培育客服管理團隊通過「IPAS AI應用鑑定師」專業認證，具備AI模型應用與數據分析的專業實力，確保AI服務從開發到應用都符合高標準。

中嘉集團總經理陳佐銘指出，數位需求快速成長是巨大的減碳契機，中嘉在服務面落實100%數位化營運，更導入AI智能客服，上線至今累積超過20萬人次使用。

近年凱擘以AI打造智慧家庭生活，規劃智慧居家AI影像監控解決方案，若有宵小入侵時，就能透過「AI影像辨識技術」觸發告警功能。

AI 中嘉 台數科

延伸閱讀

中嘉、凱擘大寬頻拚永續 服務全面低碳化

有線TV業者搶地盤 中華電：不打寬頻價格戰

中嘉在桃園祭出寬頻上網價格戰 業界就怕殺價戰再起

新北淡水在地企業回饋地方 捐樹興里共餐加菜金

相關新聞

東元7月每股純益0.32元

東元（1504）昨（26）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。東元7月...

電線電纜族群 有戲

聯準會可能9月降息，支持銅價有撐，加上美國總統川普推動俄烏戰爭停火，市場迎重建商機，電線電纜族群包括華新（1605）、大...

有線電視 推AI解決方案

有線電視產業近期也吹起AI熱潮，除對內提升營運效率，更對外推出AI解決方案，台數科（6464）、大豐電、中嘉、凱擘等近年...

長榮航揪伴 拓北美航網

航空業擴大北美市場布局，長榮航（2618）昨（26）日宣布，與美國西南航空展開合作，旅客可透過長榮航空經洛杉磯、舊金山、...

愛山林合建案 有斬獲

愛山林合建案，可望再添新篇章。愛山林（2540）昨（26）日公告，董事會通過土地合建開發案，惟因尚未與地主完成簽約，暫時...

柏文拓點 助攻2026年獲利

本土最大健身中心業者柏文（8462）今年將新增九家據點後，接續，規劃2026年進一步增加七至八家新據點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。