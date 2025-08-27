快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

電線電纜族群 有戲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

聯準會可能9月降息，支持銅價有撐，加上美國總統川普推動俄烏戰爭停火，市場迎重建商機，電線電纜族群包括華新（1605）、大亞、大山、宏泰、華榮、大東、華電、合機等有望受惠。

美國聯準會主席鮑爾暗示可能在9月降息，激勵銅價上漲，倫敦銅價昨（26）日來到每噸約9,795美元，外電報導，從供應端來看，銅原料仍延續緊張格局，儘管美國銅關稅落地促使非美地區供應增加，但廢銅替代有限且下游逐漸進入旺季，預計銅供應過剩幅度可控。整體而言，銅價有望震盪向上、漲勢可期。

銅是電線電纜業的上游材料，價格波動影響營收，線纜業指出，銅價上漲對線纜廠來說有助益，主要是通常會有價格較低的銅庫存，售價反映目前的銅價，就可以提高毛利率。

除了銅價上漲外，近年線纜業主要受惠台電強韌電網計畫、基礎建設等，推升需求，幾乎每家線纜廠在手訂單都維持滿檔狀態，今年以來台電就釋出多筆大單，如7月就有總金額逾82億元69kV及161kV線纜標案，其中華新、大東電、大亞、宏泰、華電、華榮及合機等皆拿下數億元訂單。

另外，俄烏戰爭停火亦可帶來重建商機，其中以華新可望受惠的幅度最大，主要是因華新近年透過海外併購，擴大歐洲不銹鋼事業，並進入高端認證市場，且跨入航太、油氣、核電等關鍵領域。市場認為，華新強化集團在歐洲市場的整合，而川普積極推動俄烏戰爭停火，因此一旦停火，有助於受惠未來戰後重建商機與能源轉型相關的需求。

至於核電重啟議題，市場認為，若是重啟，勢必帶動電網建設、電力設備等相關需求，亦可為電線電纜、重電族群帶來商機。

線纜業者指出，台電強韌電網計畫等帶動需求、公共建設案量大，加上AI科技帶動等，皆為市場帶來良好的動能，未來審慎樂觀。

電纜 建商 美國聯準會

延伸閱讀

俄烏戰爭爆發以來首次！習近平於烏克蘭獨立日致賀電 澤倫斯基感謝祝賀

俄烏戰爭逾3年 核安會：札波羅熱核電廠風險未降低

陸外交部官網烏克蘭簡介 悄悄刪除「行政區劃」

重建商機、大陸擴大去產能及智利礦場停工 近期銅價獲支撐

相關新聞

東元7月每股純益0.32元

東元（1504）昨（26）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。東元7月...

電線電纜族群 有戲

聯準會可能9月降息，支持銅價有撐，加上美國總統川普推動俄烏戰爭停火，市場迎重建商機，電線電纜族群包括華新（1605）、大...

有線電視 推AI解決方案

有線電視產業近期也吹起AI熱潮，除對內提升營運效率，更對外推出AI解決方案，台數科（6464）、大豐電、中嘉、凱擘等近年...

長榮航揪伴 拓北美航網

航空業擴大北美市場布局，長榮航（2618）昨（26）日宣布，與美國西南航空展開合作，旅客可透過長榮航空經洛杉磯、舊金山、...

愛山林合建案 有斬獲

愛山林合建案，可望再添新篇章。愛山林（2540）昨（26）日公告，董事會通過土地合建開發案，惟因尚未與地主完成簽約，暫時...

柏文拓點 助攻2026年獲利

本土最大健身中心業者柏文（8462）今年將新增九家據點後，接續，規劃2026年進一步增加七至八家新據點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。