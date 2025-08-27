聯準會可能9月降息，支持銅價有撐，加上美國總統川普推動俄烏戰爭停火，市場迎重建商機，電線電纜族群包括華新（1605）、大亞、大山、宏泰、華榮、大東、華電、合機等有望受惠。

美國聯準會主席鮑爾暗示可能在9月降息，激勵銅價上漲，倫敦銅價昨（26）日來到每噸約9,795美元，外電報導，從供應端來看，銅原料仍延續緊張格局，儘管美國銅關稅落地促使非美地區供應增加，但廢銅替代有限且下游逐漸進入旺季，預計銅供應過剩幅度可控。整體而言，銅價有望震盪向上、漲勢可期。

銅是電線電纜業的上游材料，價格波動影響營收，線纜業指出，銅價上漲對線纜廠來說有助益，主要是通常會有價格較低的銅庫存，售價反映目前的銅價，就可以提高毛利率。

除了銅價上漲外，近年線纜業主要受惠台電強韌電網計畫、基礎建設等，推升需求，幾乎每家線纜廠在手訂單都維持滿檔狀態，今年以來台電就釋出多筆大單，如7月就有總金額逾82億元69kV及161kV線纜標案，其中華新、大東電、大亞、宏泰、華電、華榮及合機等皆拿下數億元訂單。

另外，俄烏戰爭停火亦可帶來重建商機，其中以華新可望受惠的幅度最大，主要是因華新近年透過海外併購，擴大歐洲不銹鋼事業，並進入高端認證市場，且跨入航太、油氣、核電等關鍵領域。市場認為，華新強化集團在歐洲市場的整合，而川普積極推動俄烏戰爭停火，因此一旦停火，有助於受惠未來戰後重建商機與能源轉型相關的需求。

至於核電重啟議題，市場認為，若是重啟，勢必帶動電網建設、電力設備等相關需求，亦可為電線電纜、重電族群帶來商機。

線纜業者指出，台電強韌電網計畫等帶動需求、公共建設案量大，加上AI科技帶動等，皆為市場帶來良好的動能，未來審慎樂觀。