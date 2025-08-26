日勝化擬投入印度、印尼市場 盼第4季關稅議題底定

日勝化總經理黃長澤今天表示，短期不可否認關稅議題仍在發酵，但希望第4季關稅能夠底定，畢竟歐美市場需要用的貨還是不能少，只能儘量把成本壓在可接受範圍；並將開發以往未著墨的地區，如印度、印尼市場。

日勝化今天舉行線上法說會，黃長澤指出，關稅議題影響所及，第3季狀況其實並不理想，現階段中國市場及生產仍非常辛苦，狀況較不可控制，但從整體市場來看，中長期仍有值得開發的項目可望逐步發酵。

日勝化說明，日本市場銷售營收占比已超過6%，盼能達成階段目標10%；不過目前最大變數就是匯率，仍感到非常困擾。

日勝化說明，目前主要產品占營收比重分別為聚氨酯樹脂（PU）66.6%、光固化產品（UV）21.2%、架橋劑11.2%、塗料添加劑1%。應用範圍包括製鞋、運動成衣、運動器材產品PU相關樹脂、膜材，還有塗料、塗布、建材等應用。