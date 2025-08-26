日勝化擬投入印度、印尼市場 盼第4季關稅議題底定
日勝化總經理黃長澤今天表示，短期不可否認關稅議題仍在發酵，但希望第4季關稅能夠底定，畢竟歐美市場需要用的貨還是不能少，只能儘量把成本壓在可接受範圍；並將開發以往未著墨的地區，如印度、印尼市場。
日勝化今天舉行線上法說會，黃長澤指出，關稅議題影響所及，第3季狀況其實並不理想，現階段中國市場及生產仍非常辛苦，狀況較不可控制，但從整體市場來看，中長期仍有值得開發的項目可望逐步發酵。
日勝化說明，日本市場銷售營收占比已超過6%，盼能達成階段目標10%；不過目前最大變數就是匯率，仍感到非常困擾。
日勝化說明，目前主要產品占營收比重分別為聚氨酯樹脂（PU）66.6%、光固化產品（UV）21.2%、架橋劑11.2%、塗料添加劑1%。應用範圍包括製鞋、運動成衣、運動器材產品PU相關樹脂、膜材，還有塗料、塗布、建材等應用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言