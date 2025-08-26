第一保上半年EPS達1.58元 旺旺友聯上半年EPS為1.01元
產險公司陸續公布上半年財報，第一保（2852）上半年EPS達1.58元，旺旺保（2816）今年上半年EPS為1.01元。
第一保今董事會通過2025年上半年合併財報，上半年稅後純益為4.75億元，每股純益（EPS）1.58元，表現穩健。
第一保上半年營業毛利13.23億元，營業收入達37.57億元；資產負債狀況方面，截至6月底，第一保總資產規模達207.91億元，總負債122.37億元，歸屬於母公司業主之權益為85.54億元。
旺旺友聯董事會26日亦通過114年上半年財報。該公司上半年稅後純益2.25億元，每股稅後純益1.01元。
旺旺保今年1至6月合併營收為新台幣51.5億元，營業利益達3.64億元，稅前純益3.83億元，歸屬於母公司純益為2.25億元，EPS為1.01元。
截至6月底，旺旺友聯總資產為241.2億元，總負債169.0億元，歸屬於母公司權益72.2億元。
