長榮航揪伴 拓北美航網

航空業擴大北美市場布局，長榮航（2618）昨（26）日宣布，與美國西南航空展開合作，旅客可透過長榮航空經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等四大城市的航班，銜接西南航空前往美國逾30座城市，擴大長榮航北美航網。

西南航空為美國境內載客量最大的航空公司，機隊數量超過800架，長榮表示，透過此次合作，旅客可由長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空四大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，即享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務，透過西南航空綿密航點及密集班次，提供旅客銜接美國內陸城市更便捷的轉機選擇。

長榮航空持續布局美洲市場，自2013年加入星空聯盟起，即陸續與聯盟內美洲地區成員，包含加拿大航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空及聯合航空聯營航班，也與阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西捷航空等各大航空合作，提供旅客一本票訂位服務，此次攜手西南航空，也將進一步穩固長榮航空跨太平洋航線銜接美國內陸航段市場。