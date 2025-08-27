柏文拓點 助攻2026年獲利
本土最大健身中心業者柏文（8462）今年將新增九家據點後，接續，規劃2026年進一步增加七至八家新據點。
法人認為，受益新增據點數提升，加上會籍使用費效益持續顯現，明年營收有兩位數字成長實力，獲利上攻可期。
法人表示，柏文今年第2季營收14.75億元，年增15.5%，季增8.9%，營業利益2.15億元，年增69.4%，季增25.6%，稅後純益1.56億元，年增72.2%，季28.2%，每股純益1.96元。上半年EPS3.54元，優於去年同期的1.79元。
法人預期，該公司今年在「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三項成長動能下，將帶動全年營收成長，獲利大幅躍升至超越疫情前水準。
