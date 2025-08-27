快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

力麗布局海外 印尼擴產

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

加工絲大廠力麗（1444）總經理陳漢卿昨（26）日表示，因應美國關稅、匯率波動等挑戰，集團正積極調整經營策略，未來將以「精準擴產、資產活化、能源轉型」三大策略，推動集團華麗轉身，邁向新紀元。

陳漢卿表示，力麗本業將不再追求本業積極擴張，除了印尼廠將專注特殊規格產品，台灣則聚焦高值化及科技應用，並展開國內能源轉型及資產活化等調整策略。

海外布局方面，力麗印尼廠將進行一條龍生產，專注於特殊規格產品，並規劃再擴建一座織布廠，預計今年10月通過核准後動工，明年投產。現有織布機691台，未來將增加288台，總數可望達979台，產能有望提升三成以上。

力麗在國內也不排除朝能源市場轉型，這包括「 固體再生燃料」SRF、儲能領域，以及廠區太陽能設備回購，以滿足用電大戶採用10%綠電的義務條件。

力麗 印尼

延伸閱讀

羽球世錦賽／王子維不敵日將 寶島混雙遭逆轉

振大環球9月9日掛牌上市 承銷價為190.46元

PVC漲價 台塑、華夏進補

水圳釣魚見警車驚逃露餡 印尼失聯移工與懷孕女友遭遣返

相關新聞

東元7月每股純益0.32元

東元（1504）昨（26）日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布最新自結財報。東元7月...

電線電纜族群 有戲

聯準會可能9月降息，支持銅價有撐，加上美國總統川普推動俄烏戰爭停火，市場迎重建商機，電線電纜族群包括華新（1605）、大...

有線電視 推AI解決方案

有線電視產業近期也吹起AI熱潮，除對內提升營運效率，更對外推出AI解決方案，台數科（6464）、大豐電、中嘉、凱擘等近年...

長榮航揪伴 拓北美航網

航空業擴大北美市場布局，長榮航（2618）昨（26）日宣布，與美國西南航空展開合作，旅客可透過長榮航空經洛杉磯、舊金山、...

愛山林合建案 有斬獲

愛山林合建案，可望再添新篇章。愛山林（2540）昨（26）日公告，董事會通過土地合建開發案，惟因尚未與地主完成簽約，暫時...

柏文拓點 助攻2026年獲利

本土最大健身中心業者柏文（8462）今年將新增九家據點後，接續，規劃2026年進一步增加七至八家新據點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。