台聚集團 看好EVA行情

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台聚集團旗下台聚 (1304)、亞聚和台達化昨（26）日法說會，展望前景，台聚、亞聚指出，美國對等關稅逐漸明朗，預期鞋廠對EVA需求將可逐步恢復正常軌道；而大陸反內卷政策，和市場傳聞光伏出口退稅可能取消，組件廠正逢低補庫存，帶動EVA行情反彈，有助營運表現。

綜觀台聚、亞聚和台達化今年上半年營運，受到中國大陸石化產能外溢、大陸經濟內捲，以及美國關稅調漲、匯率波動等影響，三家廠商普遍呈現虧損。

台聚方面，上半年稅後虧損15.03億元，每股淨損1.4元；亞聚方面，上半年稅後虧損5.33億元，每股淨損0.9元；台達化方面，稅後淨損2.97億元，每股淨損0.75元。

針對第3季展望，台聚和亞聚一致指出，在EVA部分，美國對等關稅逐漸明朗，預期鞋廠需求將可逐步恢復正常軌道；其次，第3季大陸暫無EVA新增產能，EVA供過於求壓力可稍和緩。

目前大陸祭出反內捲政策下，矽料醞釀漲價，市場並傳聞光伏出口退稅可能取消，吸引太陽能組件廠逢低回補庫存，大陸8月EVA行情已小幅反彈。

PE部分，正持續觀察大陸反內捲政策能否有效減緩大陸石化業削價競爭情況，進而提升整體HDPE與LLDPE亞洲市場行情。至於國內方面，近期颱風頻發，中南部農業用網因受災損毀，可增加PE需求。

台達化並指出，受美國關稅調漲、匯率波動及地緣政治緊張，全球經濟持續遭受衝擊，市場仍充滿挑戰，近期大陸宣示反內卷政策，將密切關注其落地力度及對市場的影響，該公司經營策略仍維持再拓展海外新市場，提升銷售地區的廣度，減少對單一市場的依賴，以發揮全產全銷。

市場人士表示，大陸石化業近幾年陷入產能過剩壓力，但近期傳出北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施進行升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快下月推出。

台聚 美國

