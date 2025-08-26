泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲了

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源表示總經理周仕昌交保請回，恢復正常工作，全案靜待司法調查結果。圖/本報系資料照片
泓德能源遭檢查搜索後，今日股價盤中一度重創逾9%，最後跌幅收斂，最後跌幅收斂，以163元作收，但仍下跌7.38%，市值蒸發183.7億元。為維護股東利益及公司形象，泓德能源下午發布聲明表示，公司始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。公司總經理周仕昌已以100萬元交保請回，恢復正常工作，全案靜待司法調查結果。

以下是泓德能源聲明全文：

公司2016年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。就2025年8月25日檢調進行調查及搜索一事，本公司全力配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情。總經理周仕昌依法接受調查，並已交保請回，恢復正常工作。本案已進入司法偵查程序，本公司將靜待司法調查結果。

本公司營運一切正常，本次調查對本公司財務及業務無重大影響。本公司持續榮獲國際資本市場的肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業，同時也獲全球最大主權基金，挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，充分展現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的高度信任。

