新光鋼法說會／董事長粟明德：打造鋼鐵業Costco 樂觀明年表現

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新光鋼董事長粟明德。聯合報系資料庫
新光鋼（2031）26日法說會，董事長粟明德說，擴大物流倉儲版圖，打造鋼鐵業的Costco，樂觀看待明年營運表現，將迎接AI與基礎建設長期商機。

展望未來，在美國對等關稅影響下，第3季客戶態度偏觀望，第4季需求可望逐漸回復。今年全年鋼材銷售目標為52萬公噸，較去年成長27%。

另受極端氣候、風災影響，使基礎建設與災後重建需求升溫，短期可能在政策和計畫重新評估下稍微暫緩，預期未來12個月逐漸發酵，迎來更大商機。

在鋼價方面，在美國對等關稅政策逐漸明朗，不確定性降低，需求回溫下，可望逐漸回升。觀察目前在手訂單，預期在風電工程、公共工程等專案大量交貨下，樂觀看待2026年營運表現。

粟明德表示，新光鋼集團的業務本質不是鋼鐵製造業，而是鋼鐵服務業，為全台灣逾2,000家客戶，提供涵蓋製造、裁剪加工、供料到物流的一站式整合服務，並從既有業務延伸，建立了全國最大的物流倉儲版圖，可稱得上是鋼鐵業的Costco。

另一方面，在AI發展與基礎建設需求推動下，樂觀期待未來有龐大成長機會，積極拓展物流倉儲業務，打造更穩健的多元營收結構，將更具抵抗原物料波動與景氣循環的能力。

新光鋼表示，將以營收達成雙位數的複合成長率 (CAGR) 為長期目標，持續深耕既有應用領域，並把握AI浪潮，積極拓展相關客戶與應用市場。AI的基礎設施，包括如資料中心、GPU 超級運算中心、機器人、伺服器冷卻系統等，和電力設備都依賴大量的硬體設施，而這些設施需要大量鋼鐵來建造，可為新光鋼帶來成長機會。

此外，新光鋼將逐步提升高毛利產品與服務的比重，長期目標將鋼材銷售以外的的比重提升至5成以上，持續致力於提升長期股東權益報酬率 (ROE)，並在租賃收入等穩健現金流的支撐下，維持穩定的現金股利政策。

新光鋼上半年合併營收96.4億元，較去年同期成長35.2%，主要是國內風電專案工程配合工進密集交貨以及美國對等關稅影響，促使客戶加速拉貨。上半年毛利率為7.7%，雖較去年同期減少1.3個百分點，然在營收規模提升下，上半年營業毛利為7.5億元，成長15.0%。而在營業費用控制得宜下，上半年營業利益為新台幣4.6億元，大幅成長87.6%。

同時上半年在業外投資收益挹注下，上半年歸屬母公司淨利為新台幣6.6億元，每股盈餘為新台幣2.07元。

AI 鋼鐵 新光鋼 新台幣

