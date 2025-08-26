美利達法說會／美國關稅影響有限 第2季獲利與第1季相差不大

美利達（9914）26日召開法說會，美利達公司表示，因為美國市場占美利達營收比例相對較小，美國關稅問題對美利達影響有限。第2季受匯率影響較大，但因美利達歐洲與美國轉投資公司的獲利挹注，第2季與第1季的獲利相差不大。

另外日本與韓國雖然在美國對等關稅比台灣有利，但因日本和韓國自行車並非出口的產業，對台灣自行車影響有限。中國大陸快速崛起的自行車品牌目前對美利達的影響有限，但可以預期中國大陸的自行車品牌終究會加入市場成為競爭對手，美利達強化自己的產品力，隨時作好競爭的準備。

對於整體市場的分析，中國大陸去年快速成長，又在去年8月底反轉，今年又快速衰退，回到以往的正常水準。不過美利達去年即高度監視市場與庫存，庫存水位甚至不及一個月的銷售量，因此即使中國大陸市場衰退，美利達也不致造成庫存壓力。

至於歐美市場，主力的歐洲市場已經出現好轉，這個趨勢愈往西歐與南歐愈明顯，前幾周國際大廠Shimano更新後財測，即認為歐洲的自行車成長將是全世界最明顯的地區。

美國市場整體成長不如歐洲，但依品牌別不同有不同的表現，美利達轉投資公司的新車銷售良好，因新產品銷售好，第2季有不錯的獲利。至於對等關稅對市場影響有待觀察。