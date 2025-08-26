永豐金法說會／美9月估降息我央行跟進？黃蔭基：9月不會12月則難說

永豐金控（2890）今天舉行法人說明會，首席經濟學家黃蔭基表示，美國總統川普的關稅讓全世界大家都很受傷；估計關稅會導致歐元區未來一年GDP下降0.4個百分點，日本下降0.5個百分點，台灣、美國分別0.6個百分點。

至於中國大陸GDP則可能因為川普的關稅受傷1.2個百分點，越南1.5個百分點。

黃蔭基表示，主計總處公布今年經濟成長率預測為 4.45%，上半年6.75%，下半年2.3%，比原先預期的「保三」好非常多。

受到川普2.0課關稅影響，預估2026年美國經濟成長率1.6%，中國大陸4.4%，歐元區1.0%，台灣2.96%，都會比2025年低一點；黃蔭基指出，現在是景氣持續擴張，但是有趨緩跡象。

黃蔭基表示，觀察剛結束的傑克森洞全球央行年會，聯準會主席鮑爾釋出訊息，「就業擔心優先於通膨上揚」，永豐團隊預測，聯準會9月降息1碼，11和12月也會分別降1碼。

預估美國今年全年降息3碼，明年則會降息1碼。

至於台灣方面，黃蔭基表示，中央銀行9月理事會維持利率按兵不動機率高，第4季則受到美國降息影響，利率政策可能有所改變。