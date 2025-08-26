快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

永豐金法說會／美9月估降息我央行跟進？黃蔭基：9月不會12月則難說

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，川普關稅大家都受傷，台灣GDP可能減少0.6個百分點。記者仝澤蓉／攝影
永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，川普關稅大家都受傷，台灣GDP可能減少0.6個百分點。記者仝澤蓉／攝影

永豐金控（2890）今天舉行法人說明會，首席經濟學家黃蔭基表示，美國總統川普的關稅讓全世界大家都很受傷；估計關稅會導致歐元區未來一年GDP下降0.4個百分點，日本下降0.5個百分點，台灣、美國分別0.6個百分點。

至於中國大陸GDP則可能因為川普的關稅受傷1.2個百分點，越南1.5個百分點。

黃蔭基表示，主計總處公布今年經濟成長率預測為 4.45%，上半年6.75%，下半年2.3%，比原先預期的「保三」好非常多。

受到川普2.0課關稅影響，預估2026年美國經濟成長率1.6%，中國大陸4.4%，歐元區1.0%，台灣2.96%，都會比2025年低一點；黃蔭基指出，現在是景氣持續擴張，但是有趨緩跡象。

黃蔭基表示，觀察剛結束的傑克森洞全球央行年會，聯準會主席鮑爾釋出訊息，「就業擔心優先於通膨上揚」，永豐團隊預測，聯準會9月降息1碼，11和12月也會分別降1碼。

預估美國今年全年降息3碼，明年則會降息1碼。

至於台灣方面，黃蔭基表示，中央銀行9月理事會維持利率按兵不動機率高，第4季則受到美國降息影響，利率政策可能有所改變。

降息 美國經濟

延伸閱讀

川普簽行政令廢除無現金保釋 擬起訴、驅逐燒國旗者

美中貿易談判 川普：美願接受60萬名中國學生

Fed理事庫克說川普「無權」解僱她 已找律師要槓到底

川普動作「像老大在喬事情」習近平卻異常安靜？謝金河指中國解開1緊箍咒

相關新聞

永豐金法說會／美9月估降息我央行跟進？黃蔭基：9月不會12月則難說

永豐金控（2890）今天舉行法人說明會，首席經濟學家黃蔭基表示，美國總統川普的關稅讓全世界大家都很受傷；估計關稅會導致歐...

亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，...

豐興全面開平盤

豐興（2015）昨（25）日公布新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤。隨著世界鋼協公布7月全球粗鋼產量年減1.3%，尤其中國...

聯嘉2025年營收獲利拚續強

LED車燈模組大廠聯嘉投控（3717）受惠於多角化經營布局，加上新專案陸續量產出貨規模放大，法人估，聯嘉今年營收、獲利拚續強；明年旗下AI子公司嘉園與新成立的極致餐飲集團助力下，業績表現續強可期。

PVC漲價 台塑、華夏進補

五大泛用樹脂市場中，聚氯乙烯（PVC）一枝獨秀，在傳出中國大陸政策利多消息和印度即將進入需求旺季下，近一周漲價每公噸30...

運錩不銹鋼 聚焦精緻化

不銹鋼價回溫，買氣轉熱，精密不銹鋼專業廠運錩（2069）產銷營運正向發展，尤其聚焦「精緻化策略」，超薄不銹鋼片具差異化能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。