創意連兩日勁揚17.2%收1,395元 ASIC、先進封裝題材升溫

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

特殊應用 IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）26日盤中續強，最終收在1,395元，上漲95元、漲幅7.31%。在設計服務與先進封裝題材加溫帶動下，股價連兩日合計大漲205元、累計上揚17.2%，成為盤面焦點。

產業面觀察，雲端AI雖由NVIDIA GPU領跑，但客製化ASIC需求未降、訂單高度集中。以「CSP主力ASIC市占」為標尺，第一梯隊仍以博通（Broadcom）、Marvell、世芯-KY（Alchip）、聯發科為主；Arm與高通（Qualcomm）近年加速組隊切入，看好長期成長空間。創意受惠於先進製程與先進封裝（如CoWoS／SoIC）整合設計能量與高階IP導入，成為資金追逐對象。

就時程而論，多數雲端ASIC從開案到量產約需1～2年，若再計入客戶延後量產或策略調整，實際認列營收常往後遞延；對於近一兩年才切入者，最快約2028年才可望見到明確實績。需求端目前仍集中於Google、AWS等大型CSP，除非推出全新產品線或策略大幅變動，供應商名單短期不易更換，先行者優勢延續。此一「大者恆大」格局帶動市場對設計服務與高階IP供應鏈的想像，亦是創意股價近兩日強勢的背景因素。

