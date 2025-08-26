國防預算撐腰軍工！無人機股續強 中光電人氣爆棚、雷虎強鎖漲停

2026年中央政府編列9,495億元國防預算，占GDP比重首度突破3%、達3.3%，呼應美國川普政府對台軍費提升的期待。消息激勵軍工概念股連日攻高，26日雷虎（8033）、龍德造船早盤強鎖漲停，邑錡（7402）數度亮紅燈，中光電（5371）、安集（6477）、立端（6245）等無人機概念股亦同步大漲逾7%，族群多頭行情持續火熱。

法人指出，隨著國防預算結構逐步傾斜至無人機、艦艇及電子作戰系統，相關產業鏈有望持續受惠，後續市場焦點將聚焦實際標案進度與政策持續性兩大關鍵。

中光電獲外資連兩日買超合計6,554張，26日盤中股價改寫歷史次高123元，成交量放大至8萬張以上，躍升台股人氣前五名，成為族群亮點。公司第2季無人機營收季增逾7成，法人預期明年將以OLED Monitor、Monitor LCM、車載應用及非傳統投影機為核心成長動能，並搭配無人機標案挹注，營運可望顯著成長。

雷虎持續與中科院推動軍民合作，並與美國Auterion及法國軍工大廠Parrot簽署技術合作MOU，未來將把自主導航（Autonomy）、抗干擾與視覺導航等先進解決方案，整合至五款全系列無人載具，強化國軍不對稱作戰能量。

法人分析，烏俄戰爭已凸顯無人機戰術應用的重要性，帶動軍工產業備受關注。隨著行政院拍板2026年中央政府總預算，國內航太、艦艇及無人機相關需求有望隨之升溫。

此外，國防部軍購局未來兩年將採購近5萬架軍用商規無人機，總商機上看500億元。漢翔、雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太等業者聯盟成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），屆時將攜手搶攻標案，並進一步拓展海外市場。