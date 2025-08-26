南電、景碩、欣興及臻鼎開盤衝高 外資21頁報告力挺ABF產業
統一投顧指出，美系券商出具21頁大報告，升評 ABF產業。南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）及欣興（3037）調升目標價，這四檔股價開盤衝高。
外資對南電升評至正向評等，同時調升目標；對景碩升評至Netural同時升目標；對臻鼎調升目標；對欣興調升目標。
外資主要理由是券商產業調查看到non-NVDA ABF報價趨勢往上：預期2025第4季起每季上漲5-10%，延續到2026年第4季。券商認為關鍵 BT/高階 ABF 基板生產材料 T-glass 的短缺，未來幾個月將會更加嚴重，雖然還握有2-3個月T-glass庫存，推估隱含BT/高階ABF年底供給短缺。
券商認為南電2025年27% 營收來自BT，另有大量 non-NVDA ABF曝險，將享有50-55% 曝險帶來的漲價紅利。次要受惠者為臻鼎-KY，BT與ABF曝險約20%，EPS與OPM有翻轉空間。
