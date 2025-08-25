富邦金法說會／明年股利政策 總座韓蔚廷：不預期配發率會比今年差

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金（2881）25日舉行2025年上半年法說會，總經理韓蔚廷於會後受訪時表示，不預期富邦金明年股利配發率會比今年差。換而言之，富邦金明年股利配發率有望將高於41.8%。

據公開資訊觀測站資料顯示，富邦金過去10年股利配發率介於32.2至65.6%，今年則為41.8%。由於今年金融業面臨匯率、關稅等影響，營運也受到挑戰，外界關注明年股利政策。

韓蔚廷表示，富邦金的股利政策目前並沒有調整，今年底時會再看一下，因為富邦人壽將接軌兩大國際制度IFRS 17與ICS，資產負債會做一些調整，對於人壽之後獲利在報表上的影響、計算發放股利的基礎，可能都會做一些調整，「但是不預期比現在差。」

對於未來四個月的獲利展望，韓蔚廷指出，「如果各子公司能夠維持上半年的業務動能，同時匯率的影響小一點的狀況下，還是樂觀的看待。」

台灣的暫時性對等關稅為20%，是否對銀行放款有所影響？北富銀總經理郭倍廷說明，出口美國占比超過20%以上的公司及受影響比較大的產業的放款比重，只占全行總放款的0.5%，後續亦會逐案檢視。

韓蔚廷進一步說明，目前來看短期內關稅對6個月內資產品質影響並不大，且關稅影響是很複雜的，有直接出口受影響也有間接受影響，還有同產業間的競合關係、國與國之間關稅差異的影響，加上中國大陸關稅稅率目前未定，因此，未來3至6個月才會看得出來對資產品質是否有明確影響。他強調，富邦金會與企業共體時艱。

另外，對於三商美邦人壽（2867）出售是否接到「邀請函」，韓蔚廷僅回應「No Comment（不評論）」，他指出，每個人看法可能不一樣，環肥燕瘦，有人喜歡胖一點，有人喜歡瘦一點，有人喜歡壯一點的，有人喜歡苗條一點的。「所以不是併購標的單純的好與壞，主要考量對公司策略是否吻合。」

關稅 股利 富邦金

