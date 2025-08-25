泓德能源遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）今日晚間公告檢調單位到公司進行調查即搜索。泓德能源表示，公司營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。

泓德能源稍早才宣布獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，充分展現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的高度信任。

泓德能源上周五股價也跳空漲停以190元作收，今日股價開高後隨即翻空，最後以176元收盤、止跌6.6元，跌幅達8.56%，在台股指數大漲512點，走勢特別弱。公司傍晚公告是檢調到公司調查並搜索，詳細原因仍有待檢調進一步說明。

泓德能源是太陽能系統業的資優生，今年上半年營收33.56億元，年增55.6%，稅後純益1.82億元，每股純益1.31元，較去年同期略減。展望未來，泓德能源總經理周仕昌曾表示，下半年集團將聚焦在電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將帶動2025全年營收再創佳績。