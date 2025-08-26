快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

聯嘉2025年估績增三成

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED車燈模組大廠聯嘉投控（3717）受惠於多角化經營布局，加上新專案陸續量產出貨規模放大，法人估，聯嘉今年業績看增近三成，營收、獲利拚同寫新猷；明年旗下AI子公司嘉園與新成立的極致餐飲集團助力下，業績表現續強可期。

聯嘉受制於新台幣強升，導致第2季陷入虧損，主因該公司市場鎖定北美，高達86%的營收來自美國，因此長期持有大量美金部位作為營運資產。

聯嘉強調，儘管匯率波動影響帳面數字，但只要美元資產未處分，虧損就不會實現，且這些美元還能賺取不錯的利息收入。

聯嘉總座黃昉鈺強調，該公司應收與應付帳款多以美元計價，自然避險部位高達六成，多餘的美元則作為長期資產，待匯率回升後將可回沖為匯兌利益，為公司營運增添動能。

匯率 營收 新台幣

延伸閱讀

宣德法說會／切入AI用MCIO連接器 第4季業績將攀全年高點

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

蘋果、華為旗艦新機強碰 大立光、富世達等台鏈利多

大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

相關新聞

亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，...

豐興全面開平盤

豐興（2015）昨（25）日公布新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤。隨著世界鋼協公布7月全球粗鋼產量年減1.3%，尤其中國...

聯嘉2025年估績增三成

LED車燈模組大廠聯嘉投控（3717）受惠於多角化經營布局，加上新專案陸續量產出貨規模放大，法人估，聯嘉今年業績看增近三...

PVC漲價 台塑、華夏進補

五大泛用樹脂市場中，聚氯乙烯（PVC）一枝獨秀，在傳出中國大陸政策利多消息和印度即將進入需求旺季下，近一周漲價每公噸30...

運錩不銹鋼 聚焦精緻化

不銹鋼價回溫，買氣轉熱，精密不銹鋼專業廠運錩（2069）產銷營運正向發展，尤其聚焦「精緻化策略」，超薄不銹鋼片具差異化能...

泓德能源遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

太陽能系統大廠泓德能源（6873）今日晚間公告檢調單位到公司進行調查即搜索。泓德能源表示，公司營運財務一切正常，對本公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。