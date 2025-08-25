富邦金靠富邦人壽投資績效突圍 績效超越大盤

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金控今日舉行下半年法人說明會，圖為富邦金總經理韓蔚廷。圖／富邦金控提供
今年金融業普遍獲利表現不如去年，富邦金控今日舉辦下半年法人說明會，旗下富邦人壽投資績效亮眼，上半年適時實現股票資本利得，國內外股票投資報酬率分別達23.43%、20.28%，均大幅超越大盤，上半年大賺752億元，未實現利益也由200億元躍升至500億元。

富邦金公布7月自結稅後淨利110.03億元，累計今年前7月稅後淨利623.7億元，累計EPS4.29 元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）則分別為0.85%與11.63%，在金融同業中維持領先。

對於股市後市，總經理韓蔚廷表示，操作策略仍回歸基本面，「股價高就賣，跌了覺得價值低就會進去買」，傳產與科技類股前景分歧，但對AI產業長線發展保持正面態度。

富邦人壽資深協理鮑華玲指出，對股市看法「審慎樂觀、區間操作為主」，關注AI相關股票。5月台股震盪時也有逢低加碼，目前股票部位占比約9%，但現金部位則拉高至3559億元，占比7.2%，較去年底增加約1100億元，保留充足彈性。債券配置方面，上半年因台幣升值8.8%，國外債券比重由57%降至52%，固定收益水位仍維持穩健，全年經常性投資收益估與去年持平。

對國際政策變數。韓蔚廷表示，美中關稅影響仍待觀察，短期6個月內對資產品質衝擊有限。北富銀總經理郭倍廷則補充，目前出口美國占比超過兩成的企業放款僅佔全行0.5%，影響有限。至於利率走勢，富邦金首席經濟學家羅瑋研判，今年美國聯準會約有兩碼降息空間，但加碼至3碼也不代表經濟惡化，而是適度調整。

在股東最關心的股利政策上，韓蔚廷強調「配發率不會比去年差」，年底會再依新會計準則影響評估。

股票 富邦金控 美國聯準會

