喜迎K-POP龐大商機 浪凡取得GD亞洲策展主辦權

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

浪凡（6165）公布2025年上半年財報，EPS達2.12元，已超越去年全年，創下歷史新高。浪凡在經歷過多年的轉型，奠定了台灣最大的直播網路平台，公司不斷的拓展新的領域，除了直播外，也正式進軍韓流K-POP億萬商機，首發取得天王GD亞洲策展主辦權，浪凡未來營運及獲利爆發力可期。由於目前直播平台在經營團隊的努力下，獲利逐漸展現，上半年EPS創下歷史新高、下半年將延續持續成長，預計整年度獲利挑戰半個股本以上。

在直播平台之外，GD策展授權亦為浪凡開啟國際化契機。首場沉浸式品牌展《G-DRAGON IP UNIVERSE》將於2025年10月在澳門登場，後續並可望延伸至韓國、日本及東南亞市場。根據國際媒體統計，G-DRAGON Instagram追隨者超過2,400萬人、YouTube相關影音累積點閱逾10億次，具備高度跨境消費力。法人推估，以台北展完售經驗推算，澳門展期30天票務與周邊效益市場規模可達新台幣5億元以上，若未來成功複製至其他亞洲主要娛樂市場，將進一步放大粉絲經濟的國際化效益。

董事長王亦衡：打造能變現的數位陪伴品牌

浪凡網路科技董事長王亦衡表示：「浪凡不只是內容平台，我們的方向是打造一個涵蓋數位陪伴、IP授權、策展經濟與科技體驗的跨域娛樂品牌。我們相信，每一段陪伴都值得被設計。」他補充指出，K-POP合作是浪凡推動國際化的重要一步，以G-DRAGON作為首發合作夥伴，不僅擴大粉絲經濟的延伸力道，也為未來跨足演唱會、跨國大型展演奠定基礎。「我們希望在推動國際化的同時，也能為投資人帶來更長線的價值。」

法人肯定策展變現潛力 推升品牌國際能見度

浪凡近年積極推進「數位陪伴經濟」戰略，旗下「浪LIVE」穩居全台第一，並推動「浪陪玩」、創作者孵化、AI直播導入與IP授權拓展，逐步建立從聲音互動、虛擬陪伴到實體策展的垂直整合內容平台。市場觀察指出，此次跨足明星IP策展，是浪凡從直播經濟延伸至粉絲經濟變現的典型案例，具體展現其「授權變現 × 跨境展演 × 陪伴文化輸出」的整合能力。尤其選擇澳門作為亞洲高端策展據點，有助推升品牌國際化識別度與授權商模的複製性，並可望複製至東南亞、韓國、日本等主要娛樂市場。法人認為，隨著策展與IP業務推進，浪凡在資本市場的成長動能與長線故事性將進一步增強，形塑出台灣品牌在亞洲娛樂科技版圖的新樣貌。

