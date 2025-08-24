快訊

禾聯碩次品牌空調助威

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

家電大廠禾聯碩（5283）受惠第二品牌山田空調強勁表現與行銷策略奏效，營運持續成長。禾聯碩指出，山田空調已初步展現成效，成為公司今年營收成長的最大主軸。

禾聯碩營運逐步轉佳，第2季稅後純益1.89億元，擺脫首季虧損1,131萬元低潮，但年減6.25%，每股純益2.59元；上半年稅後純益1.77億元，年增5.36%，每股純益2.43元。

禾聯碩指出，今年特別加大力度發展山田空調，並顯著增加行銷預算，此策略已證明有效。公司強調，目前山田空調銷售表現已遠超預期，且其銷售成績持續向上攀升，成為推動整體營運增長的動能。

目前空調產品占禾聯碩營收比重逾60%，預期隨著山田空調的強力推廣，相關占比將進一步提升。

營收 禾聯碩 每股純益

