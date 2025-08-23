快訊

國泰金股利分配上看60% 國壽上半年實現資本利得341億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國泰金22日舉行法說會。聯合報系資料照

國泰金（2882）昨（22）日舉行法說會，自川普4月解放日以後，子公司國泰人壽現金部位拉升到高水位，並減碼股票部位，上半年於股海實現資本利得341億元，投報率約9%；到7月底，國內外股票未實現利益回升到逾450億元，債券相較6月也回升約百億元。

國泰金法說會由總經理李長庚主持。上半年銀行、產險、投信子公司獲利續創歷年同期新高；證券為歷年同期次高。人壽因去年投資收益基期高，第2季台幣大幅升值影響淨利。李長庚指出，明年股利政策希望維持過去40％到60%分配率，近年壽險都保留盈餘，明年接軌後對能否上繳股利才較有把握，倘能上繳有助整體分配率。目前暫無須增資及發債。

李長庚談話重點

國泰金財務長陳晏如說明，國壽總投資金額7.8兆，海外投資占比68%。第2季拉高現金部位到5.2%以因應市場波動，其中，國內股票年化投報率9.2％、國外股票8.1%；均較去年底的雙位數以上減少，國內債5.1%、國外債4%。整體避險後投資收益率降至3.47%，反映避險成本增加及資本利得減少，惟經常性收益較去年同期提升11個基點，受惠債券持續佈建於利率高位，股利收入亦增加、至7月底認列148億，年增25%。

國壽投資部位為業界最大，因台幣大升及金融市場波動影響上半年淨值降至6,280億元，金融資產未實現損失增至1,700億元，惟淨值比仍逾8%，資本維持強健。

上半年國內股票部位達5,200億元，較去年底減少550億元，國外股票更大減880億元至3,490億元。雖第2季經歷股災，但上半年仍實現資本利得341億元，惟年減五成。海外債大減3,210億至4.63兆元，占比跌破六成。現金部位則大幅提高，從去年底1,560億元升抵4,000億元。

國壽執行副總林昭廷強調海外債主因匯率影響，部位並無太大改變。在接軌前著重資產負債端匹配，以海外固定收益資產為主，股票維持目前策略隨市場機動調整。到7月底，國內外股票未實現損益超過450億元，較6月回升百餘億，債券亦較6月底回升百餘億。

