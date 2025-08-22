快訊

國泰金法說會／李長庚：理解投資人需求 股利盼維持40％到60%分配率

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國泰金22日召開法說會，由總經理李長庚主持。林勁傑／攝影
國泰金（2882）上半年稅後純益459億元，EPS為2.89元。針對股利政策，國泰金總經理李長庚22日於法說會表示，希望維持過去40％到60%分配率，近年壽險都保留盈餘，明年接軌後對能否上繳股利才較有把握，倘能上繳有助整體分配率。目前看資本沒問題，暫無須增資及發債。

國泰金上半年獲利衰退主因新台幣大幅升值影響，且去年投資收益基期較高；惟今年以來各子公司核心業務動能維持穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

李長庚會後受訪時表示，明年壽險接軌IFRS 17要到後年才適用接軌後的會計數字結算股利；由於今年度仍適用IFRS 4，因此明年發放今年度股利時仍以IFRS 4為準，子公司國壽向保險局申請發放現金股利需經溝通，但明年財報適用IFRS 17已清楚遊戲規則，故明年此時較能明確講股利政策。

李長庚強調，過去保險局希望國壽都保留盈餘，而明年能否上繳股利要看年底數字後向保險局申請，今年規劃分配2024年度盈餘時檢視其他金流夠所以沒有申請，無非希望明年接軌更順利。

李長庚說，股利問題完全理解投資人需求，希望維持過去40％到60％之間分配率，因接軌前有很多變化，包括在地化措施等，到明年會明確，這幾年基本上壽險都保留盈餘未上繳股利給金控，如果可以上繳多一點整體盈餘分配率自會更高，明年根據接軌後各種數字試算後才較有把握。

