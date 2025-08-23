快訊

和潤擴大投資柬國企業

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）取得柬埔寨HFC MFI經營控制權，增持股權至66%，未來將進一步擴大市場占有率，並持續評估其他南向新據點的發展機會。

和潤上半年合併營收為120.83億元，較去年同期減少22%，主要是因為去年8月出售子公司和雲行動服務全數股權，造成基期不同所致，EPS 1.92元也較去年同期的2.53元衰退。

除深耕台灣市場外，和潤企業也積極推動海外布局。自2023年底入股「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」（HFC MFI）以來，在專業運營之下，於去年已升格MFI微型金融機構，今年業務更見顯著成長。和潤看好柬埔寨經濟發展潛力，並經董事會決議通過增持股權至66%，取得經營權。

