聽新聞
0:00 / 0:00
福貞上半年EPS -0.82元 第2季不發股利
福貞-KY（8411）昨（22）日公布上半年合併財報，合併營收43.49億元、年增3.4%，但因上半年出貨產品結構、新台幣升值影響，致稅後虧損1.79億元，每股稅後虧損0.82元，董事會並通過，第2季度不分配盈餘。
儘管新台幣升值波動，影響集團上半年整體營運表現，但第2季稅後虧損0.48億元，已較第1季虧損1.31億元大幅收斂，單季每稅後虧損0.22元。
展望下半年，福貞-KY表示，至年底前訂單能見度已達七成，第3季受益於夏季高溫，涼茶、啤酒與碳酸飲品需求暢旺，二片式鋁罐為銷貨主力，新竹廠目前已出現啤酒品牌啟動拉貨動能。
