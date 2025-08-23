快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

福貞上半年EPS -0.82元 第2季不發股利

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

福貞-KY（8411）昨（22）日公布上半年合併財報，合併營收43.49億元、年增3.4%，但因上半年出貨產品結構、新台幣升值影響，致稅後虧損1.79億元，每股稅後虧損0.82元，董事會並通過，第2季度不分配盈餘。

儘管新台幣升值波動，影響集團上半年整體營運表現，但第2季稅後虧損0.48億元，已較第1季虧損1.31億元大幅收斂，單季每稅後虧損0.22元。

展望下半年，福貞-KY表示，至年底前訂單能見度已達七成，第3季受益於夏季高溫，涼茶、啤酒與碳酸飲品需求暢旺，二片式鋁罐為銷貨主力，新竹廠目前已出現啤酒品牌啟動拉貨動能。

延伸閱讀

藍白合力挺林思銘 呼籲新竹823展現團結守護民主

新竹少年遭凌虐致死！5嫌裁定羈押禁見 4少年收容禁見

TPBL／霍立飛弟弟提傑加盟攻城獅 曾被新竹主場凝聚力震撼

借廁所遭拒砸店傷人 新竹惡煞二度鬧場今早遭拘提10萬交保

相關新聞

國泰金股利分配上看60% 國壽上半年實現資本利得341億元

國泰金昨（22）日舉行法說會，自川普4月解放日以後，子公司國泰人壽現金部位拉升到高水位，並減碼股票部位，上半年於股海實現...

中台打造新獲利引擎

中台（6923）受惠全台廢石綿處理標案啟動，可望為下半年營運注入新動能，加上焚化產能利用率持續優化，法人看好中台營運穩健...

材料上半年EPS 3.78元 產能擴增挹注

材料-KY（4763）昨（22）日公布第2季財報，單季獲利17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，...

福貞上半年EPS -0.82元 第2季不發股利

福貞-KY（8411）昨（22）日公布上半年合併財報，合併營收43.49億元、年增3.4%，但因上半年出貨產品結構、新台...

和潤擴大投資柬國企業

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）取得柬埔寨HFC MFI經營控制權，增持股權至66%，未來將進一步擴大市場占有率，並...

寶成：第4季出貨可望成長

全球製鞋龍頭寶成（9904）昨（22）日舉行法說，上半年因業外認列南山人壽轉投資收益大減近21億元，致稅後純益51.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。