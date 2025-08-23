聽新聞
0:00 / 0:00
材料上半年EPS 3.78元 產能擴增挹注
材料-KY（4763）昨（22）日公布第2季財報，單季獲利17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，每股純益為1.72元。展望下半年度，該公司指出，面對絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，及全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩。
材料表示，第2季合併營收續創同期新高，為38.59億元，年增21%，營收增長主要由於絲束及醋片新產能擴增挹注；但合併毛利率為58.2%，較去年同期61.3%略為下降約3.1個百分點，則是受產品銷售組合影響。
第2季稅後純益為17.03億元，年減2.9%，季減16.1%；每股純益為1.72元，較去年同期減少2.8%；累計上半年稅後純益37.34億元，年減3.2%，每股稅後純益3.78元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言