快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

聽新聞
0:00 / 0:00

材料上半年EPS 3.78元 產能擴增挹注

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

材料-KY（4763）昨（22）日公布第2季財報，單季獲利17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，每股純益為1.72元。展望下半年度，該公司指出，面對絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，及全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩。

材料表示，第2季合併營收續創同期新高，為38.59億元，年增21%，營收增長主要由於絲束及醋片新產能擴增挹注；但合併毛利率為58.2%，較去年同期61.3%略為下降約3.1個百分點，則是受產品銷售組合影響。

第2季稅後純益為17.03億元，年減2.9%，季減16.1%；每股純益為1.72元，較去年同期減少2.8%；累計上半年稅後純益37.34億元，年減3.2%，每股稅後純益3.78元。

延伸閱讀

永冠財報／第2季淨損1.1億元、虧損顯著收斂 每股虧損0.85元

美食財報／無懼匯率逆風、第2季獲利年增五成 下半年美國持續展店

景碩、易華電展望正向

寶成上半年獲利年減36.2% 每股稅後盈餘1.75元

相關新聞

國泰金股利分配上看60% 國壽上半年實現資本利得341億元

國泰金昨（22）日舉行法說會，自川普4月解放日以後，子公司國泰人壽現金部位拉升到高水位，並減碼股票部位，上半年於股海實現...

中台打造新獲利引擎

中台（6923）受惠全台廢石綿處理標案啟動，可望為下半年營運注入新動能，加上焚化產能利用率持續優化，法人看好中台營運穩健...

材料上半年EPS 3.78元 產能擴增挹注

材料-KY（4763）昨（22）日公布第2季財報，單季獲利17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，...

福貞上半年EPS -0.82元 第2季不發股利

福貞-KY（8411）昨（22）日公布上半年合併財報，合併營收43.49億元、年增3.4%，但因上半年出貨產品結構、新台...

和潤擴大投資柬國企業

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）取得柬埔寨HFC MFI經營控制權，增持股權至66%，未來將進一步擴大市場占有率，並...

寶成：第4季出貨可望成長

全球製鞋龍頭寶成（9904）昨（22）日舉行法說，上半年因業外認列南山人壽轉投資收益大減近21億元，致稅後純益51.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。