正隆：業績將溫和回溫

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

正隆（1904）昨（22）日舉辦線上法說會，市場關注工紙價格在下半年的走勢。總經理張清標表示，雖然價格變化難以預測，然而中國大陸工紙已陸續反映成本，日本紙業更宣布今年10月每公斤調漲10日圓；越南因供需趨緊，售價也有機會跟進。至於台灣，在大陸價格有望回升的帶動下，整體情勢相對樂觀，後續將透過緊密溝通，適時反映成本。

正隆上半年合併營收達210.5億元，年成長1.29%；惟受市場競價影響，營業毛利16.8%、營業淨利3.5%，均較去年同期下滑，稅後純益3014.7萬元，每股純益0.03元。張清標表示，上半年全球經濟受地緣政治與美國關稅政策影響，需求復甦放緩，展望下半年，隨中元節、中秋節與雙11等傳統旺季到來，加上美國對等關稅稅率已明朗化，市場不確定性逐步降低，營運表現可望「溫和回溫」。

市場關注關稅對造紙業的影響，張清標表示，公司產品以工業包裝間接出口為主，美國市場占比偏低，受關稅影響程度有限。雖部分製造商於關稅公布後與客戶協商分攤，致使接單時程略有延宕，但對整體產銷營運影響不大。後續須觀察的是各地區關稅課徵差異對供應鏈所帶來的影響，以及消費者是否轉向更為保守的消費模式。

在產能方面，越南工紙產能維持高稼動率水準、全產全銷，紙器在電子產業需求帶動下，穩健成長，隨著對美出口關稅政策逐漸明朗，後續接單、出貨節奏穩定成長，平陽造紙廠年產能40萬噸第三期工紙機建設進展順利，預計明年上半年投產，看好新興市場對永續包裝日益成長的需求，屆時越南造紙產能將達100萬噸以上。另外，濱吉紙器廠第二部部複瓦機，建設也已開始啟動，將增加紙器產能，整體海外廠區亦導入智慧製造系統，持續強化能源管理績效。

大陸市場則面臨復甦力道偏弱，紙器市場需求未見明顯提升，稼動率僅四成。正隆將持續透過資源整合、產品組合優化等維持經營表現。

相關新聞

永冠財報／第2季淨損1.1億元、虧損顯著收斂 每股虧損0.85元

永冠-KY（1589）21日公布第2季財報，受惠於產品結構優化及再生能源出貨大幅成長，單季虧損較上季與去年同期顯著收斂。第2季稅後淨損1.1億元，相較於第1季虧損2.5億元，及去年同期虧損3.95億元相比，虧損大幅減少，每股虧損0.85元。

凱撒衛 擴大新品產線

凱撒衛（1817）董事長蕭俊祥昨（21）日在法說會中表示，沉寂四年的越南房市今年好轉，在區域市場逐步重回常軌下，對集團營...

jpp 上半年每股賺4.61元

jpp-KY經寶精密（5284）昨（21）日公告第2季稅後純益1.06億元，季減17%，年增8.57倍，每股純益2.1元...

日友業績 力拚上攻

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（21）日舉行法說會，公司表示，受惠於新取得的高毛利石棉瓦專案，以及醫療廢棄物處...

台泥電芯 奪美大單

台泥（1101）旗下電芯品牌Molicel位於高雄的三元廠7月中因火災停工，後續營運狀況備受關注。根據外媒Batteri...

PVC被印度課反傾銷稅 華夏受輕傷 業績不看淡

華夏（1305）昨（21）日舉行法說會，該公司表示，全球最大聚氯乙烯（PVC）進口國印度8月14日發布PVC反傾銷稅（A...

