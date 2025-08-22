寶成法說會／全球經貿環境不確定性升高 運動產業發展前景仍保持正向

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）22日舉行法說，上半年因業外認列南山人壽轉投資收益大減近21億元，致稅後純益51.48億元、年減36.2%，每股稅後純益1.75元。面對全球經貿環境不確定性升高，寶成仍強調，對運動產業發展前景保持正向。

寶成累計前七月合併營收1,494.96億元，較去年同期略減0.9%。值得注意的是，寶成製鞋業務連續17個月正成長，顯示製鞋產業景氣正向往上態勢不變。

第3季為製鞋業傳統淡季，加上第2季新台幣匯率升值、美國關稅政策影響第3季接單出貨，目前公布的各家製鞋大廠中，僅足球鞋龍頭志強與戶外功能鞋大廠鈺齊7月營收為年增正成長，其餘包括寶成、豐泰、來億、中傑，7月營收均為年減。

展望第4季，由於美國關稅政策陸續塵埃落定，除了中國大陸、印度市場仍未明朗之外，以目前接單的狀況研判，整體接單出貨會優於第3季。

寶成客戶包括Nike、adidas、Asics、New Balance、Salomon等國際品牌，去年生產出貨2億5,530萬雙鞋，今年上半年生產出貨1億2,670萬雙鞋。至於零售業務，目前大中華區有3,408間直營店；在通路組合方面，實體門店占67%，線上銷售占33%。

寶成上半年合併營收1,298.06億元、年增0.9%，主要來自於鞋類製造業務訂單動能延續，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱的不利影響。

其中，鞋類製造業務受惠於鞋類產品需求維持穩健態勢，出貨雙數與平均售價皆較去年同期穩步提升，帶動該業務營收較去年同期增加48.59億元、年增5.8%，營收占比提升至68.6%。

運動用品零售及批發業務方面，雖然線上銷售趨勢持續穩健，但因主要營運地區中國大陸消費信心低迷，造成實體門店客流不振，銷售動能進一步放緩，以致營收較去年同期減少36.45億元、年減8.3%，營收占比亦降至31.1%。

寶成分析，儘管製鞋業務產能需求維持高位，但部分廠區產能利用率與均值有所差距，導致產能負載分布不均，且製造業務人力增加及各地薪資調漲亦推升人工成本。另一方面，運動用品零售及批發業務也面臨產業折扣競爭加劇的壓力。

受此影響，寶成上半年合併營業毛利率，由去年同期的24.6%降至23.0%，減少1.6個百分點，合併營業毛利298.58億元，亦較去年同期減少5.8%。

展望未來，寶成說，儘管受到對等關稅政策影響，全球經貿與金融環境不確定性升高，消費動能趨於保守，但集團對於運動產業的發展前景依舊保持正向，製鞋業務維持多元化佈局，並穩步推進中長期產能擴充計畫。

至於運動用品零售及批發業務方面，未來將聚焦於精緻化零售策略，持續優化實體門店格局，提升線上營運能力，豐富通路產品組合，以提升管理效能與整體營運績效。

