快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

中台打造新獲利引擎

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

中台（6923）受惠全台廢石綿處理標案啟動，可望為下半年營運注入新動能，加上焚化產能利用率持續優化，法人看好中台營運穩健發展。公司除了積極掌握短期標案商機，也同步布局高價值的廢鋰電池與廢太陽能板回收技術，成為未來營運新成長引擎。

展望後市，中台表示，環境部為推動廢石綿全面退場，已編列6.75億元專案預算。公司自第2季起積極參與全台四區（北、中、南、東）廢石綿回收處理標案，相較去年僅爭取到北區，今年在處理量預期可顯著成長。尤其，受中南部天然災害影響，當地廢石綿待處理量增加，可望為下半年營運添翼。

在長遠布局方面，中台指出，公司正投入研發廢鋰電池與廢太陽能板的回收再利用技術，以搶攻再生能源設備退役的龐大商機。此外，公司積極爭取大型專案工程建設，如可寧衛高雄BOT案相關工程及高煉廠土壤整治案等，預期將顯著挹注明年上半年營運。

在產能規劃方面，中台表示，公司預計2026年焚化二廠二期工程完工投產，屆時固態焚化產能將大幅提升40%，為長期營運注入新動能。

中台7月營收9,506萬元，月增1.56%，年減30.32%，累計今年前七月營收6.68億元，年減41.22%。中台表示，儘管營收表現仍處於年減態勢，但公司毛利率持續維持高檔，獲利結構改善。

延伸閱讀

雙B一家親？傳Mercedes-Benz計畫向BMW採購四缸引擎！

力拚AI霸權！南韓啟動五年計畫 設立百兆韓元基金、投資30關鍵專案

中油高雄主管為一台淨水器出賣上千萬標案 貪汙判刑還要繳公庫40萬

影／引擎蓋冒濃煙！整輛車陷火海「幾乎全燒毀」 駕駛及時跳車逃生

相關新聞

國泰金股利分配上看60% 國壽上半年實現資本利得341億元

國泰金昨（22）日舉行法說會，自川普4月解放日以後，子公司國泰人壽現金部位拉升到高水位，並減碼股票部位，上半年於股海實現...

中台打造新獲利引擎

中台（6923）受惠全台廢石綿處理標案啟動，可望為下半年營運注入新動能，加上焚化產能利用率持續優化，法人看好中台營運穩健...

材料上半年EPS 3.78元 產能擴增挹注

材料-KY（4763）昨（22）日公布第2季財報，單季獲利17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，...

福貞上半年EPS -0.82元 第2季不發股利

福貞-KY（8411）昨（22）日公布上半年合併財報，合併營收43.49億元、年增3.4%，但因上半年出貨產品結構、新台...

和潤擴大投資柬國企業

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）取得柬埔寨HFC MFI經營控制權，增持股權至66%，未來將進一步擴大市場占有率，並...

寶成：第4季出貨可望成長

全球製鞋龍頭寶成（9904）昨（22）日舉行法說，上半年因業外認列南山人壽轉投資收益大減近21億元，致稅後純益51.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。