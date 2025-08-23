中台（6923）受惠全台廢石綿處理標案啟動，可望為下半年營運注入新動能，加上焚化產能利用率持續優化，法人看好中台營運穩健發展。公司除了積極掌握短期標案商機，也同步布局高價值的廢鋰電池與廢太陽能板回收技術，成為未來營運新成長引擎。

展望後市，中台表示，環境部為推動廢石綿全面退場，已編列6.75億元專案預算。公司自第2季起積極參與全台四區（北、中、南、東）廢石綿回收處理標案，相較去年僅爭取到北區，今年在處理量預期可顯著成長。尤其，受中南部天然災害影響，當地廢石綿待處理量增加，可望為下半年營運添翼。

在長遠布局方面，中台指出，公司正投入研發廢鋰電池與廢太陽能板的回收再利用技術，以搶攻再生能源設備退役的龐大商機。此外，公司積極爭取大型專案工程建設，如可寧衛高雄BOT案相關工程及高煉廠土壤整治案等，預期將顯著挹注明年上半年營運。

在產能規劃方面，中台表示，公司預計2026年焚化二廠二期工程完工投產，屆時固態焚化產能將大幅提升40%，為長期營運注入新動能。

中台7月營收9,506萬元，月增1.56%，年減30.32%，累計今年前七月營收6.68億元，年減41.22%。中台表示，儘管營收表現仍處於年減態勢，但公司毛利率持續維持高檔，獲利結構改善。