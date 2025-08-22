福貞：第2季虧損收斂 下半年營運可望逐季提升

製罐廠福貞-KY今天公告，上半年合併營收新台幣43.49億元，較去年同期成長3.39%，但因上半年出貨產品結構、新台幣升值影響，上半年歸屬母公司稅後虧損1.79億元，每股稅後虧損0.82元。

福貞說明，第3季受夏季高溫帶動涼茶、啤酒與碳酸飲品需求；第4季受節慶商機推升馬口鐵罐需求成長，第3季起營運可望逐季提升，且下半年營收表現超越上半年可期。

福貞表示，上半年合併營收較去年同期成長，主因啤酒、涼茶與碳酸飲料等品項旺季前的提前備貨準備期，加上端午節連續假期，客戶啟動拉貨，與陝西廠主力客戶拉貨逐步符合公司預期，但中國消費市場溫和復甦趨勢，且今年氣候轉熱較晚，客戶謹慎調整庫存，下單力道平緩，使第2季合併營收21.48億元，較第1季的22.01億元減少。

福貞指出，雖新台幣升值波動，影響上半年整體營運，但第2季歸屬母公司稅後虧損0.48億元，已較第1季虧損1.31億元大幅收斂。

福貞表示，將優化產線產能效率，期發揮規模經濟效益，且持續深耕兩岸金屬包材市場，致力客製化罐型的投入，目前新竹廠為台灣唯一纖體罐（Sleekcan）的獨家供應商，並手握200ml Sleek、330mlStandard與330ml Sleek等多元罐型，加上擁有全球通用202罐蓋，為公司保持良好競爭利基。

另外，福貞中國生產基地因應客戶需求開發大容量鋁罐產品，為築高產品競爭優勢，期伴隨高毛利產品比重增加，帶動整體獲利表現。

展望下半年，福貞強調，年底前訂單能見度已達7成，第3季受益於夏季高溫，涼茶、啤酒與碳酸飲品需求暢旺，兩片式鋁罐為銷貨主力，新竹廠目前已出現啤酒品牌啟動拉貨動能；第4季受惠中秋節與2026年農曆春節等接續節慶商機，可望帶動馬口鐵罐的需求成長，第3季起營運可望逐季提升，且下半年營收表現超越上半年可期。