快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

福貞：第2季虧損收斂 下半年營運可望逐季提升

中央社／ 台北22日電

製罐廠福貞-KY今天公告，上半年合併營收新台幣43.49億元，較去年同期成長3.39%，但因上半年出貨產品結構、新台幣升值影響，上半年歸屬母公司稅後虧損1.79億元，每股稅後虧損0.82元。

福貞說明，第3季受夏季高溫帶動涼茶、啤酒與碳酸飲品需求；第4季受節慶商機推升馬口鐵罐需求成長，第3季起營運可望逐季提升，且下半年營收表現超越上半年可期。

福貞表示，上半年合併營收較去年同期成長，主因啤酒、涼茶與碳酸飲料等品項旺季前的提前備貨準備期，加上端午節連續假期，客戶啟動拉貨，與陝西廠主力客戶拉貨逐步符合公司預期，但中國消費市場溫和復甦趨勢，且今年氣候轉熱較晚，客戶謹慎調整庫存，下單力道平緩，使第2季合併營收21.48億元，較第1季的22.01億元減少。

福貞指出，雖新台幣升值波動，影響上半年整體營運，但第2季歸屬母公司稅後虧損0.48億元，已較第1季虧損1.31億元大幅收斂。

福貞表示，將優化產線產能效率，期發揮規模經濟效益，且持續深耕兩岸金屬包材市場，致力客製化罐型的投入，目前新竹廠為台灣唯一纖體罐（Sleekcan）的獨家供應商，並手握200ml Sleek、330mlStandard與330ml Sleek等多元罐型，加上擁有全球通用202罐蓋，為公司保持良好競爭利基。

另外，福貞中國生產基地因應客戶需求開發大容量鋁罐產品，為築高產品競爭優勢，期伴隨高毛利產品比重增加，帶動整體獲利表現。

展望下半年，福貞強調，年底前訂單能見度已達7成，第3季受益於夏季高溫，涼茶、啤酒與碳酸飲品需求暢旺，兩片式鋁罐為銷貨主力，新竹廠目前已出現啤酒品牌啟動拉貨動能；第4季受惠中秋節與2026年農曆春節等接續節慶商機，可望帶動馬口鐵罐的需求成長，第3季起營運可望逐季提升，且下半年營收表現超越上半年可期。

營收 新台幣

延伸閱讀

鋼鐵、啤酒反傾銷調查延至9月底 財政部曝原因

蟬聯世界冠軍！金車柏克金科隆啤酒世界啤酒大獎奪雙冠

慕尼黑超商夜間禁售啤酒薯片 學生抗議成功暫緩禁令

頭痛人物又來了！這回在基隆火車站南站潑灑稀飯和啤酒 鐵警逮捕送辦

相關新聞

永冠財報／第2季1.1億元虧損顯著收斂 每股虧損0.85元

永冠-KY（1589）21日公布第2季財報，受惠於產品結構優化及再生能源出貨大幅成長，單季虧損較上季與去年同期顯著收斂。...

凱撒衛 擴大新品產線

凱撒衛（1817）董事長蕭俊祥昨（21）日在法說會中表示，沉寂四年的越南房市今年好轉，在區域市場逐步重回常軌下，對集團營...

jpp 上半年每股賺4.61元

jpp-KY經寶精密（5284）昨（21）日公告第2季稅後純益1.06億元，季減17%，年增8.57倍，每股純益2.1元...

日友業績 力拚上攻

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（21）日舉行法說會，公司表示，受惠於新取得的高毛利石棉瓦專案，以及醫療廢棄物處...

台泥電芯 奪美大單

台泥（1101）旗下電芯品牌Molicel位於高雄的三元廠7月中因火災停工，後續營運狀況備受關注。根據外媒Batteri...

PVC被印度課反傾銷稅 華夏受輕傷 業績不看淡

華夏（1305）昨（21）日舉行法說會，該公司表示，全球最大聚氯乙烯（PVC）進口國印度8月14日發布PVC反傾銷稅（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。