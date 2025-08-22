京城銀最後一次法說會！上半年EPS 1.42元、本業穩健 資產品質優異

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
京城銀行22日舉行併入永豐金前最後一次法說會，出席者京城銀總經理姜宏亮（中）、副總經理暨發言人尤其偉（右）、財務部經理莊世琪（左）於會後合影。夏淑賢／攝影
京城銀（2809）於今天下午舉辦2025年上半年法人說明會。京城銀公布2025年上半年淨收益為43.19億元，稅後純益15.74億元，每股稅後純益(EPS)1.42元，截至2025年上半年每股淨值為51.67元。

京城銀指出，近期美國對等關稅相關議題引發各國高度關注，並使國際經貿情勢持續變動，台灣產業景氣亦受到波及。國發會於上月公布我國6月景氣對策信號綜合判斷分數，景氣燈號續亮綠燈，顯示目前景氣仍維持穩定成長。然而，後續變化仍需密切觀察。京城銀行指出，美國對台關稅政策將成為影響台灣景氣發展的關鍵因素。此外，利率政策的調整以及地緣政治情勢等不確定性，亦可能對我國景氣造成衝擊，亦需持續關注與因應。京城銀表示，2025年上半年本行整體獲利表現相較去年減少23%，主要因其他收入減少，利息淨收益仍較去年同期增加17%。

授信業務部分，京城銀指出，2025年上半年京城銀放款總額新台幣2,254億元，授信相關手續費收益8.33億元，整體利息淨收益為34.42億元，較去年同期增加17%。京城銀首重資產品質，2025年上半年逾放比0.02%、備抵呆帳覆蓋率7,736%、總放款覆蓋率1.33%，維持一貫良好狀態。

