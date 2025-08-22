材料財報／第2季獲利17.03億元、年減2.9% 每股純益為1.72元

材料*-KY（4763）22日公布第2季財報，單季獲利17.03 億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，每股純益為1.72元。展望下半年度，該公司指出，面對絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，及全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩。

材料表示，第2季合併營收續創同期新高，為38.59億元，年增21%，營收增長主要由於絲束及醋片新產能擴增挹注；但合併毛利率為58.2%，較去年同期61.3%略為下降約3.1個百分點，則是受產品銷售組合影響。

第2季稅後純益為17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%；每股純益為1.72元，較去年同期減少2.8%；累計上半年獲利37.34億元，較去年同期略為減少3.2%。

針對產能規劃方面，該公司指出，首先，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。其次，3月初已竣工醋片新廠魯志伸新材料，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。

另外，東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

展望今下半年度，該公司認為，除受到以伊戰爭，中東局勢緊張，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨，及泰柬邊境軍事衝突，影響東南亞絲束出貨下滑等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩，進而影響客戶拉貨節奏。

惟儘管下半年度面臨挑戰，材料將密切關注總體經濟環境變化，強化與客戶溝通交貨排程，以因應快速的全球經貿變化，及推動高附加價值產品應用於長絲面料與塑料級醋片等成長領域，預期將有助中長期營運動能。

而除優化生產效率與擴大產能外，材料仍將致力於把握循環經濟的發展機會，增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，暨回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢目標。