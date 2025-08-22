快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

材料財報／第2季獲利17.03億元、年減2.9% 每股純益為1.72元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

材料*-KY（4763）22日公布第2季財報，單季獲利17.03 億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%，每股純益為1.72元。展望下半年度，該公司指出，面對絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，及全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩。

材料表示，第2季合併營收續創同期新高，為38.59億元，年增21%，營收增長主要由於絲束及醋片新產能擴增挹注；但合併毛利率為58.2%，較去年同期61.3%略為下降約3.1個百分點，則是受產品銷售組合影響。

第2季稅後純益為17.03億元，較去年同期減少2.9%，較前季減少16.1%；每股純益為1.72元，較去年同期減少2.8%；累計上半年獲利37.34億元，較去年同期略為減少3.2%。

針對產能規劃方面，該公司指出，首先，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。其次，3月初已竣工醋片新廠魯志伸新材料，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。

另外，東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

展望今下半年度，該公司認為，除受到以伊戰爭，中東局勢緊張，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨，及泰柬邊境軍事衝突，影響東南亞絲束出貨下滑等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩，進而影響客戶拉貨節奏。

惟儘管下半年度面臨挑戰，材料將密切關注總體經濟環境變化，強化與客戶溝通交貨排程，以因應快速的全球經貿變化，及推動高附加價值產品應用於長絲面料與塑料級醋片等成長領域，預期將有助中長期營運動能。

而除優化生產效率與擴大產能外，材料仍將致力於把握循環經濟的發展機會，增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，暨回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢目標。

營收 東南亞

延伸閱讀

當泰柬邊境危機加上泥濘地獄 i Taiwan 車隊亞洲拉力賽的極端考驗

材料營收／7月8.02億元、年減43% 今年持續推動高附加價值產品市場

奉承新手段？促成泰柬停火換調降關稅 這國支持川普得諾貝爾和平獎

泰柬衝突 金融三業+基金曝險2,789億元

相關新聞

永冠財報／第2季1.1億元虧損顯著收斂 每股虧損0.85元

永冠-KY（1589）21日公布第2季財報，受惠於產品結構優化及再生能源出貨大幅成長，單季虧損較上季與去年同期顯著收斂。...

凱撒衛 擴大新品產線

凱撒衛（1817）董事長蕭俊祥昨（21）日在法說會中表示，沉寂四年的越南房市今年好轉，在區域市場逐步重回常軌下，對集團營...

jpp 上半年每股賺4.61元

jpp-KY經寶精密（5284）昨（21）日公告第2季稅後純益1.06億元，季減17%，年增8.57倍，每股純益2.1元...

日友業績 力拚上攻

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（21）日舉行法說會，公司表示，受惠於新取得的高毛利石棉瓦專案，以及醫療廢棄物處...

台泥電芯 奪美大單

台泥（1101）旗下電芯品牌Molicel位於高雄的三元廠7月中因火災停工，後續營運狀況備受關注。根據外媒Batteri...

PVC被印度課反傾銷稅 華夏受輕傷 業績不看淡

華夏（1305）昨（21）日舉行法說會，該公司表示，全球最大聚氯乙烯（PVC）進口國印度8月14日發布PVC反傾銷稅（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。