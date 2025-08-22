國泰金法說會／總座：各國對美投資產生數兆美元需求 或緩解台幣升值

國泰金（2882）今日召開法說會，美國對等關稅進入最後階段，總經理李長庚表示，川普公布中東、亞洲等很多國家都是數千億美元投資，加上軍購、能源及農產品採購，將產生高達數兆的美元龐大需求，可能使美元指數上升、產業今年飽受台幣升值之苦緩解；另對壽險外準金有利，海外債券帳面縮水也會回沖。但他強調投資金額太多也是壞事。

李長庚指出，川普要求各國投資美國一定買軍備、能源及農產品三樣，總金額龐大，明年我國軍備預算占GDP增至3.3%，中東也承諾買很多飛機，光中東就承諾上兆美元投資，加上日本及南韓等國也是數兆美元，未來三年內這些國家忽然要籌三兆多美元投資，這是很大的對美元需求。

他說，假設美元需求龐大，當然美元指數上升，其他幣別貶值，今年大家飽受台幣升值之苦，匯率風險得以緩解是好事，「但投資那麼多錢是壞事」，錢被抽走可能對股市產生負面影響。

投資人關注美東時間22日即將登場的傑克森洞全球央行年會，李長庚認為，關稅影響應是一次性，雖然看似有通膨跡象，但一次性後還是回歸經濟狀況，如果勞動市場等不理想聯準會有機會降息，今年大家飽受台幣升值痛苦，假設利率下降對國泰本身投資部位尤其債券有利，若美元指數往下走、台幣升值會致避險成本上升，但外價準備金新制累積逐步增加，將來台幣變動對壽險業影響趨向中性，利率往下走對投資帳面價值相對有利。

他提到，關稅影響使美國輸出比例高的國家實質成本增加，如果加上幣值對美升值，面對關稅成本加上匯兌成本增加，若產品利潤不夠高會非常辛苦，必須轉移市場或產品結構調整，短期衝擊對多數被課徵關稅國家有影響，今年開始很多國家的產業受到影響開始顯現，進而影響國內就業及消費。關注全球經濟，除非通膨很快上升，往降息方向走是較大機會。此刻台幣對美元約30.6元，已從28元回貶，緩解傳產業壓力，相信央行會衡量產業狀況。