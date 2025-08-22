正隆法說會／迎接下半年旺季、關稅明朗化可望推升營運

正隆（1904）22日召開法說會，總經理張清標表示，受關稅不確定性及匯率波動影響，上半年經營績效明顯衰退。展望下半年，隨中元節、中秋節與雙11等傳統旺季到來，加上美國對等關稅稅率已明朗化，市場不確定性逐步降低，營運表現可望回升。

張清標表示，公司產品以工業包裝之間接出口為主，美國市場占比偏低，受關稅影響程度有限。雖部分製造商於關稅公布後與客戶協商分攤，致使接單時程略有延宕，但對整體產銷營運影響不大。

原料價格方面，張清標表示，價格走勢難以預測。以海外市場來看，中國大陸工紙已陸續反映成本，日本紙業也宣布今年10月每公斤調漲10日圓；越南因供需趨緊，售價也有機會跟進。至於台灣，在中國大陸價格有望回升的帶動下，整體情勢相對樂觀，後續將透過緊密溝通，適時反映成本。

海外布局方面，張清標表示，越南工紙產能維持全產全銷，紙器業務穩健成長；平陽造紙廠年產能40萬噸第三期工紙機建設進展順利，產能有望超過100萬噸，公司亦積極推動紙器複瓦機的產能擴充，以進一步鞏固東南亞市場供應能力。

正隆今年8月完成77億元ESG聯貸案，以加速全球低碳循環布局，大園廠「1號紙機蒸汽系統最佳化專案」亦獲環境部核發6.4萬公噸碳權。因應台灣碳費上路，張清標表示，公司積極推動「轉廢為能」策略，竹北廠啟用全台最大生質能熱電系統，全年減煤逾11.2萬公噸，替代燃料使用率接近20%；后里廠則規劃生質能鍋爐與沼氣發電，透過廢棄物能源化，持續擴大減碳效益。

張清標表示，2024年永續採購金額達85億元，占全國約11%；未來將持續深化綠色轉型，承諾2030年永續採購占比達50%。