正隆法說會／工紙報價上漲？總經理：爭取合理反映成本的機會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆舉辦線上法說會，由總經理張清標主持。正隆/提供
正隆（1904）22日舉辦線上法說會，總經理張清標表示，上半年全球經濟受地緣政治與美國關稅政策影響，需求復甦放緩，展望下半年，隨中元節、中秋節與雙11等傳統旺季到來，加上美國對等關稅稅率已明朗化，市場不確定性逐步降低，營運表現可望「溫和回溫」。

市場關注工紙價格在下半年的走勢。張清標表示，雖然價格變化難以預測，但觀察中國大陸業者已陸續開始反映成本，日本紙業更已宣布自10月起全面調漲，每公斤加價10日圓，顯示當地供需吃緊、售價調整具備支撐。至於台灣市場仍受大陸行情影響較大，未來走勢須視整體情況而定，公司將持續與客戶緊密溝通，爭取合理反映成本的機會。

正隆上半年合併營收達210.5億元，年成長1.29%；惟受市場競價影響，營業毛利16.8%、營業淨利3.5%，均較去年同期下滑，稅後純益3014.7萬元，每股純益0.03元。張清標說明，上半年在關稅、匯率及全球經濟不確定性影響下，市場需求疲弱、消費趨於保守，加上供應鏈供給偏高需求不振，使得整體競爭加劇，導致獲利表現不如預期。不過，近期主要原料行情已有回落，帶動本業成本壓力獲得舒緩，對毛利率有穩定作用，下半年營運可望隨季節性需求回升而逐步改善。

市場關注關稅對造紙業的影響，張清標表示，公司產品以工業包裝間接出口為主，美國市場佔比偏低，受關稅影響程度有限。雖部分製造商於關稅公布後與客戶協商分攤，致使接單時程略有延宕，但對整體產銷營運影響不大。後續須觀察的是各地區關稅課徵差異對供應鏈所帶來的影響，以及消費者是否轉向更為保守的消費模式。

在產能方面，越南工紙產能維持高稼動率水準、全產全銷，紙器在電子產業需求帶動下，穩健成長，隨著對美出口關稅政策逐漸明朗，後續接單、出貨節奏穩定成長，平陽造紙廠年產能40萬噸第三期工紙機建設進展順利，預計明年上半年投產，看好新興市場對永續包裝日益成長的需求，屆時越南造紙產能將達100萬噸以上。另外，濱吉紙器廠第二部複瓦機，建設也已開始啟動，將增加紙器產能，整體海外廠區亦導入智慧製造系統，持續強化能源管理績效。

至於中國大陸市場則面臨復甦力道偏弱，紙器市場需求未見明顯提升，稼動率僅四成。正隆將持續透過資源整合、產品組合優化、成本管控，以維持大陸區事業經營表現。

